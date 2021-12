Dua Lipa agrega una fecha en el Hipódromo de Palermo: cuándo salen a la venta las entradas

En solo una hora se agotaron todas las entradas para ver a Dua Lipa el 14 de septiembre de 2022 en el Hipódromo de Palermo. Por eso, la cantante inglesa y la productora DF Entertainment decidieron agregar una segunda fecha, prevista para un día antes, el 13 de septiembre y en el mismo lugar.

Mañana a las 10 saldrán a la venta los tickets para esta nueva fecha del tour mundial de su disco Future Nostalgia, álbum con el que recientemente obtuvo dos premios Grammy: uno a Mejor álbum pop y otro a Álbum del año. Las entradas se podrán adquirir en AllAccess.

“¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que podamos bailar y celebrar juntos una vez más”, comentó Dua Lipa a través de un comunicado y contó que durante el proceso de escritura de las canciones “imaginaba la música que se tocaba en clubes en las noches con amigos”. La cantante británica también manifestó su alegría por la vuelta a los escenarios: “Estoy tan emocionada porque esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para compartir estas canciones juntos en vivo!”, dijo la superestrella del pop mundial.

En Future Nostalgia, cuyo título es por demás explícito en cuanto a su horizonte sonoro, la inglesa continúa la senda de la “mujer alfa” (como ella misma se ha definido) que recicla a su manera (con nuevas herramientas tecnológicas y nuevos conceptos de producción) la música que la acompañó en su adolescencia: No Doubt, Blondie, Jamiroquai, Outkast... El ambiente natural de su repertorio es la pista de baile, y para eso trabajó a conciencia Stuart Price, colaborador habitual de The Killers y pieza importante en discos como Confessions on a Dance Floor (2005), de Madonna y Aphrodite (2010), de Kylie Minogue.