Dua Lipa: las bromas de una chica inglesa en un supermercado de Los Ángeles

La cantante pasó por el programa de Ellen DeGeneres y produjo una cámara oculta

Como si fuera una persona con problemas de comunicación -que le faltan algunos jugadores, diríamos por aquí- la cantante británica Dua Lipa deambuló en un supermercado de Los Ángeles en busca de conversación con otros compradores. No lo logró quizás porque su parla (mento) se basó en las letras de sus canciones.

¿Qué significará esto? Habría que preguntárselo al equipo de producción de la conductora televisiva Ellen DeGeneres. Ellen y los suyos planearon una acción dentro de un súper basada en un par de canciones de la joven cantante. Como esas cámaras ocultas que abundaron veinte o treinta años atrás, aquí y en tantos otros países.

El plan fue que la propia Dua Lipa y la guionista de un reality show caminaran por los pasillos de las góndolas tratando de captar el interés de compradores desprevenidos, con frases que sonaban un poco inconexas. Porque, claro, no es lo mismo incorporarlas a un diálogo que cantarlas en estrofas y estribillos de canciones como "Don't Start Now" y "New Rules", entre otros. Ellas se divirtieron un rato y los compradores trataron de zafar de la manera más elegante de la situación. Eso es al menos lo que se ve del recorte que hicieron para el programa The Ellen´s Show.

Hija de dos refugiados kosovares de la guerra de Bosnia, de principios de los noventa, Dua Lipa nació en Londres, en 1995, y con apenas 14 años ya puso en marcha su carrera como modelo y cantante. Su primeros pasos, como ocurre con la mayoría de los jóvenes en esta época, fue versionando canciones que subía a YouTube. A los 20 firmó contrato con Warner Music Group y lanzó su primer single, "New Love".

Luego aparecieron otros éxitos. "Be the One", "New Rules" y participaciones como la que hizo con Calvis Harris, para el tema "One Kiss", y "Electricity", con Mark Ronson y Diplo. Dua prepara un nuevo disco que publicará este año.

