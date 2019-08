Ed Sheeran anuncia su retiro temporal de la música

Tras una gira súper exitosa, el cantante se retira por un tiempo de la música Crédito: Instagram

El cantante británico Ed Sheeran sorprendió al mundo durante su último concierto en Ipswich, Inglaterra, al anunciar ante todos su fans que se retira de la música por al menos un año y medio.

El recital era la última fecha programada en su gira Divide, el tour que rompió todo los records, y se convirtió en el de mayor recaudación de la historia: más de 736 millones de dólares en total. En el marco de semejante éxito a nivel mundial, el cantante dejó atónitos a todos cuando antes de entonar la última canción del show y tomó la palabra para hacer su gran anuncio.

"Estuve en esta gira durante dos años y este es el último día de toda esta vorágine. Es algo muy agridulce. Me encanta que estén aquí, pero esta es mi última actuación en probablemente 18 meses", confesó el artista.

Así fue como el hombre más taquillero de 2018 contó que después de más de 250 actuaciones, decidió alejarse de su gran pasión musical por un tiempo. Ante la mirada atenta de sus admiradores, Sheeran continuó: "Les agradezco a todos que me acompañen en este último show. Nos hemos presentado en todo el mundo: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Asia, América del Sur, todos lugares increíbles, que han sido salvajes".

El intérprete catalogó su tour como "la gira más grande la historia", y reveló que durante sus presentaciones más de 9 millones de personas disfrutaron de su música. En la misma línea, el autor de "Shape of You" reveló que el motivo de su ausencia es que quiere pasar más tiempo con su esposa Cherry Seaborn, a quien conoce desde sus 11 años.

"Se siente de una manera extraña, como si estuviera rompiendo con una novia con la que estuve durante años. Suena extraño, pero fue una larga gira. Muchas gracias a todos los que me han dado una oportunidad", manifestó el cantante. Luego se despidió diciendo: "Esta es mi última canción, la escribí cuando tenía 15 años. ¡Nos vemos dentro de unos años!".

A pesar de que la noticia conmociona a sus fans, Sheeran ha demostrado mantener sus decisiones en completa privacidad, y comentarlas sólo cuando las considera necesario. Vale la pena recordar, por ejemplo, el momento en que confesó que se había casado en secreto con su novia de la infancia, de una manera poco convencional: lo confirmó a través de una canción.

"Compuse la letra de 'Remeber The Name' justo antes de que Cherry y yo nos casáramos. Y supe que en el momento en el que la publicara todo el mundo se iba a dar cuenta de que lo habíamos hecho. Y obviamente ahora que ya la ha escuchado todo el mundo no tiene sentido negarlo", había dicho en aquél entonces.

A su vez, la decisión de su retiro temporal está enmarcada en un contexto económico excelente para el músico, ya que aumentó su patrimonio de forma exponencial. Incluso se supo que tiene en su haber un total de 22 casas compradas, la mayoría aledañas a su propio hogar, ya que prefirió no tener conflictos con sus vecinos y crear prácticamente, su propio barrio.