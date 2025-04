El día en que John Lennon y Paul McCartney dieron un show como dúo y con el nombre de The Nerk Twins

Hace 65 años, el 23 de abril de 1960, John Lennon y Paul McCartney daban un recital, por primera y única vez, como un dúo.

Unos meses antes de realizar su fundacional viaje a Hamburgo ya con el nombre que los haría mundialmente famosos, The Beatles, John Lennon y Paul Mc Cartney harían un improvisado viaje al sur de la isla durante las vacaciones de Pascuas de 1960 para visitar a los primos de Paul que manejaban un pequeño pub en Berkshire. Sería el primer viaje solos que emprenderían los dos amigos, dejando en Liverpool a los otros dos integrantes de la banda, Stu Sutcliffe y George Harrison (Pete Best ingresaría tres meses después, en agosto de 1960).

John y Paul hicieron dedo rumbo al sur, hasta Caversham, en Berkshire, para pasar un fin de semana en la casa de la prima mayor de Paul, Bett Robbins, quien con su esposo Mike regenteaban un pub llamado The Fox And Hounds. El viaje comenzó accidentado ya que nadie quería llevarlos al ver las guitarras, razón por la cual tuvieron que esconderlas a un costado del camino para que los levantaran. Una vez en el pub, fueron alojados en una pequeña habitación para huéspedes en la que tuvieron que compartir la cama.

Lennon y McCartney aprovecharon el descanso de la Semana Santa de 1960 para presentarse como dúo con el nombre The Nerk Twins, en Berkshire, Inglaterra

Los Robbins tenían gusto por la música, habían actuado como aficionados en Butlins y Mike tenía cierta experiencia en esto del showbusiness, ya que había aparecido en la radio y había sido entrevistado por periodistas locales; a los parroquianos del local les encantaba escuchar sus historias.

Según comentara Paul en el libro Anthology: “Eran las vacaciones escolares de Semana Santa y John y yo habíamos hecho dedo desde Liverpool para ayudar en el pub; trabajamos detrás de la barra ayudando a atender a los clientes. Entonces Mike dijo que, ya que habíamos tenido tantos problemas por viajar con nuestras guitarras, John y yo deberíamos tocar allí el sábado por la noche. Así que hicimos nuestros propios carteles y los pusimos en el pub: «Sábado por la noche – Actuación en directo – The Nerk Twins». Fue el concierto más pequeño que he dado. Tocábamos para una sala casi vacía, pero vibrante”.

El afiche que improvisaron Lennon y McCartney para su presentación como dúo

Y así fue como se presentaron el sábado a la noche, el 23 de abril de 1960, sobre un costado del local, sin escenario ni alfombra, sentados en dos taburetes de bar con sus guitarras acústicas y sin micrófonos. La idea de Paul y John era comenzar con el “Be Bop a Lula” de Gene Vincent pero Mike los convenció de hacerlo con algo distinto. Así que comenzaron con dos temas que eran hits más convencionales en ese momento: “The World Is Waiting For The Sunshine” y “How High The Moon”, de Les Paul y Mary Ford (John en la rítmica y Paul tratando de hacer lo mejor posible con la primera guitarra), dejando el repertorio más rockero para el final.

Para Paul se trató de una experiencia importante: “El marido de Betty me introdujo de lleno en el mundo del espectáculo, y la conversación que tuvimos con él sobre cómo debíamos hacer el espectáculo fue muy enriquecedora. Había sido gerente de entretenimiento, presentando concursos de talentos en Butlins y había estado en la radio. Nos preguntó con qué íbamos a abrir, y dijimos “Be Bop A Lula”. Nos dijo: “No sirve. Necesitan abrir con algo rápido e instrumental. Esto es un pub, un sábado por la noche, ¿qué más tienen?”. Dijimos: “Bueno, haremos ‘The World Is Waiting For The Sunrise’”. Yo toqué la melodía y John el ritmo. Me dijo: “Perfecto, empezamos con eso y luego hacemos ‘Be Bop A Lula’”. Era bueno en eso y recordaría su consejo años después cuando organizábamos nuestros conciertos”. Al otro día volvieron a actuar al mediodía, antes de emprender su regreso a Liverpool nuevamente haciendo dedo.

El pub en el que hace 65 años actuaron John Lennon y Paul McCartney Picasa

Con respecto al nombre, “Nerk” es una palabra informal inventada por el cómico radial Spike Milligan (del grupo The Goons, donde también participara Peter Sellers y que los Beatles admiraban mucho en su juventud), que es una mezcla de “Nerd” y “Jerk” y se usa para describir a alguien que es considerado tonto o poco importante. En Liverpool se utilizaba como un término despectivo para alguien sin ninguna credibilidad callejera, ironía que por supuesto tomó el ácido humor de John Lennon para bautizar al dúo.

La placa que rememora aquella actuación única e histórica

El pub, que dicho sea de paso está en el grupo y perfil de los más tradicionales bares de Gran Bretaña, The Fox Caversham, está en el mismo lugar de entonces. Los actuales propietarios compraron el lugar a su antiguo dueño, Tony Gómez, quien a su vez había comprado el establecimiento a los Robbins y nunca se había enterado del paso de Lennon y McCartney por el lugar. Actualmente está a cargo de Kevin Durkan, quien lo dirige junto a su esposa Kerri Durkan y su suegra Susan Kane.

En 2020 aprovecharon el 60° aniversario de los Nerk Twins para relanzar el pub a la posteridad. “No creo que haya muchas personas que no sean fanáticas de The Beatles. Fueron muy inspiradores en la música que vino después de ellos. Mucha gente en Caversham sabe de su conexión con el pub y siempre pensé que era una lástima que no se mostrara nada cuando entraran”, comentó Durkan en la ocasión. Actualmente, en el pub puede encontrarse una placa que conmemora el evento.

Pensar que sólo cuatro años después de este evento, en abril de 1964, 14 de las canciones compuestas por este “insignificante” dúo aparecerían todas a la vez en el ranking del Hot 100 de Billboard, algo que ni el propio Elvis había logrado.

Marcelo Gobello Por