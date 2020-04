One World: Together at Home: el festival recaudó cerca de 128 millones de dólares

Los Rolling Stones, presentes en el festival solidario organizado por Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud y la entidad Gloibal Citizen Crédito: Captura de TV

19 de abril de 2020 • 14:18

El festival One World: Together at Home que se llevó a cabo el sábado recaudó cerca de 128 millones de dólares. El evento benéfico que se realizó como consecuencia de los coletazos por el avance de la pandemia de coronavirus, fue organizado por Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud, y la entidad Global Citizen.

Lady Gaga y el cover de Smile en One World Together At Home - Fuente: Twitter 01:46

Video

La convocatoria de músicos, actores, conductores e incluso figuras de la política fue masiva, y entre los artistas que se presentaron estuvieron Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, los Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Sam Smith, Lizzo, John Legend, Keith Urban, Billie Joe Armstrong, Céline Dion, Andrea Bocelli y Eddie Vedder, entre muchos otros.

Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, y John Legend cantan The Prayer - Fuente: YouTube 03:09

Video

La propia Gaga también se dio el lujo de cantar en dos oportunidades, y de transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram cada una de las viñetas musicales que la emocionaron enormemente. El armado del festival fue muy complejo, pero se desarrolló de manera amena, con los artistas tocando desde sus respectivos hogares para ayudar a amortiguar el impacto del Covid-19 .

Elton John interpreta su clásico en el evento, el tema Im Still Standing - Fuente: Twitter 02:19

Video

El monto exacto recaudado fue de 127,9 millones de dólares, de acuerdo a lo informado por Global Citizen, que agradeció a Lady Gaga por la iniciativa.

Taylor Swift en One World: Together At Home - Fuente: YouTube 03:11

Video

Desde sus redes sociales, la entidad también celebró "el poder y el impacto" del mega festival virtual que duró seis horas, y que concluyó con una transmisión especial de dos horas, emitida por varias cadenas televisivas.

Asimismo, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert condujeron de manera muy homogénea el evento, con presentación de segmentos especiales, entrevistas a profesionales de la salud y homenajes al personal sanitario, investigadores y docentes.

Paul McCartney cantando en One World Together At Home - Fuente: Twitter 00:40

Video