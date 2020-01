El hip hop "homenajea" al rock argentino y la profecía empieza a cumplirse

Con "Stepdad", tema basado en un sample de "Ámame Peteribí", de Pescado Rabioso, el hip hop se acercó como nunca antes al rock argentino Fuente: AFP - Crédito: Timothy A. Clary

Juan Manuel Strassburger SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 09:33

Hay una profecía de origen incierto e incomprobable que dice que en algún momento del siglo XXI el rock argentino será descubierto por el hemisferio norte y las canciones de Charly García, Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta o Gustavo Cerati se convertirán en hits de uso corriente donde se inventó el rock. ¿Sucederá? Imposible saberlo, pero cuando el viernes pasado Eminem compartió por sorpresa su nuevo disco y también -por sorpresa- nos enteramos que uno de sus temas ("Stepdad") estaba hecho a partir de un sample en loop del riff de "Ámame Peteribí" de Pescado Rabioso, algo de esa profecía resonó entre quienes se alegraron por la novedad.

"Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre!", tuiteó Dante Spinetta, hijo mayor del Flaco, además de rapero solista e integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas. Horas más tarde detalló: "Nos contactaron para hacer uso del sample, que es la música entera del tema, y la voz, que Eminem usó como estribillo. Y nos pareció que estaba buenísima la idea de que Pescado suene en un mundo diferente. Está buenísimo. Bastante simple, todo legal. Todo súper profesional, y nos pareció que era algo muy bueno artísticamente".

Al día de hoy, el tema lleva acumuladas casi 4 millones de escuchas en Spotify y más de 900 mil visualizaciones en YouTube, con mayoría de comentarios celebrando la acción del rapero de Detroit. Si bien todavía no se sabe cómo fue que llegó "Amame Peteribí", un hard rock progresivo que cerraba el primer disco de Pescado 2, a manos de Eminem, sí se especuló con que tal vez haya tenido que ver Luis Resto, un productor de origen latino que hace años trabaja con el rapero. Y que figura como compositor de "Stepdad" junto The Alchemist (otro colaborador de Eminem), Spinetta, Black Amaya y Carlos Cutaia (baterista y tecladista de Pescado Rabioso, respectivamente) y el propio Marshall Mathers.

Como era de esperar la noticia causó sensación en la Argentina y despertó enseguida las fantasías de hasta dónde llegará el interés por Spinetta -o el rock argentino- en el público anglosajón que eventualmente descubra la referencia y le pique el bichito por averiguar más o ir hacia las fuentes. Por lo pronto, al día de hoy, existen otros tres samples de hiphoperos y rockeros estadounidenses a bandas de Spinetta y otros dos en el plano local. Acá el listado.

1) "Dis Generation", por A Tribe Called Quest (2016)

Formados a mediados de los ochenta y ya separados, los A Tribe Called Quest están considerados como uno de los pioneros del hip hop alternativo, con base en el jazz-rap y la Costa Este. En su hasta ahora último disco ( We Got It from Here... Thank You 4 Your Service) eligieron un fragmento de "Ruido de magia", de Invisible (no tan curiosamente el grupo de Spinetta que terminó por orientarlo al jazz-rock) para crear este track de flow calmo y pacífico hasta que estalla el coro con eso de "Dis Generación" ("Esta generación").

2) "Gone fishing", por Captain Murphy (Flying Lotus; 2012)

Durante gran parte de 2012, el rapero de Los Ángeles conocido como Flying Lotus publicó de incógnito, bajo el nombre de Captain Murphy (tomado de un personaje de un programa de TV), una serie de grabaciones de corte experimental que recién bastante después se supo que eran suyas. Entre esas grabaciones figura este track que loopea el famoso pa-pa-pa de "A estos hombres tristes", de Almendra, para darle un aire psicodélico y fumón a su rima grave y pesada.

3) "Saturine", por Omar Rodríguez-López (2016)

La famosa intro de guitarra de "Durazno sangrando" (Invisible) es retomada acá por el guitarrista de At the Drive in y The Mars Volta, reconocido admirador de Spinetta, para concretar un tema de progresión deforme y reminiscencias claustrofóbicas. Un track expansivo y oscuro que usa la melodía inicial del tema de Invisible para germinar una psicodelia alejada del universo spinettiano.

Y de acá también

4) "Locura en la ciudad", por Mustafá Yoda (2008)

Pionero del rap local, recurrente campeón de freestyle y fundador del sello Sudamétrica, Mustafá Yoda recortó un fragmento de "Hoy todo el hielo en la ciudad", de Almendra, para darle un eco de los años 60/70 a su apelación en los años dos mil por el despertar de las conciencias.

5) "No way José", por Illya Kuryaki and The Valderramas (1993)

Curiosamente (o no), los primeros en samplear a Spinetta fueron Dante y Emma Horvilleur en este rap de juventud de los inicios de Illya Kuryaki. El riff de "En una lejana playa del ánimus" y fragmento de "Pleamar de aguilas", ambos de Invisible, fueron las canciones elegidas por el dúo para hacerse fuertes en este track, en la senda de unos proto Beastie Boys.