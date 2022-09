El inesperado anuncio que hizo Abel Pintos en La Peña de Morfi

Abel Pintos deslumbró a su audiencia con una inesperada noticia: aseguró que cerrará el 2022 con un único show en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, el sábado 10 de diciembre y adelantó que será “impactante”. El anuncio tuvo lugar en La Peña de Morfi, el popular programa de televisión transmitido por Telefe todos los domingos al mediodía y conducido por Jey Mammon y Jésica Cirio. Durante la emisión, el cantante también deleito a los televidentes con una presentación musical y sorprendió con algunas confesiones en el mano a mano con el conductor.

Mate de por medio, charlaron sobre el futuro de su carrera profesional y Pintos admitió que volverá a apostar al folklore como en los inicios de su carrera. El conductor aprovechó la oportunidad para consultarle al músico sobre su experiencia en los últimos Premios Gardel en los que fue galardonado con una estatuilla a mejor álbum de artista pop por El amor en mi vida. En aquella ocasión, antes de la ceremonia había sostenido que creía que su época dorada de premiaciones había terminado y se asombró mucho con el resultado. “Cuando me nombraron ganador de la terna me sorprendió mucho, verdaderamente, porque fui casi sin ninguna expectativa. Creo que se está celebrando un recambio generacional, más que un recambio cronológico tiene que ver con la magnitud de una llegada internacional muy fuerte de la música argentina . Se está viviendo con todos los chicos que están ganando premios y que están arrasando con todo”.

“Nosotros fuimos recambio generacional, pero ahora tengo la responsabilidad de ser un ‘veterano’”, bromeó el invitado de La Peña. PATRICIO PIDAL/AFV

El cantante elogió a los artistas emergentes de géneros urbanos y reflexionó sobre cómo se siente frente a otros artistas argentinos como Bizarrap, Wos o María Becerra, destacando el camino que estos jóvenes se abrieron en la industria musical. “El recambio generacional es lógico y tiene magnitud. Están haciendo algo que no sucedía hace mucho: ponen a la Argentina en la vidriera del mundo entero. Duki, Nicki Nicole, Trueno, Wos... no pasaba eso desde Soda Stereo y aquel tiempo. Es difícil tomar dimensión de lo que están logrando”, indicó Abel. “Estamos entrando en un momento de darnos cuenta de otra clase de responsabilidad. Ya somos veteranos. Ahora hay un recambio generacional y es natural y lo celebro”, señaló.

Después de reflexionar sobre cómo desea encarar el futuro de su carrera profesional, afirmó que a pesar de su experiencia y camino recorrido siente que aún le quedan muchas cosas por aprender. “Yo no puedo continuar el mismo camino que hace 20 años. Hoy no trabajo para crecer hacia arriba, siento que trabajo para crecer a lo ancho y expandirme y tomar más peso en el lugar que ocupo en la música y en la vida”, confesó abiertamente.

Abel Pintos junto con su familia (Foto: Instagram @abelpintos)

Abel Pintos habló del amor de su esposa, Mora Calabrese y de sus hijos, Guillermina y Agustín. “A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí”, aseguró el artista. La historia de amor entre ellos se terminó de oficializar cuando en el medio de la pandemia él le pidió matrimonio: “Sabía que quería compartir el resto de mi vida con ella y no quería esperar más”. Una vez tomada la decisión le pidió ayuda a su suegra para comprar los anillos en medio de la cuarentena, contó divertido. Además, aseguró que junto a Mora mantienen “una relación hermosa” y que la prioridad hoy la tiene su familia. “Mora me tuvo mucho paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos. Pero todo lo que vivimos logró una relación muy sólida en la que los dos vivimos en armonía para el otro y consigo mismo” y emocionado en diálogo con Jey Mammon cerró: “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora me cambió porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música”, aseguró Abel.

Abel Pintos se presentará el sábado 10 de diciembre en el Estadio Único Diego Maradona y se pueden adquirir las entradas en Ticketek.