En fotos: Demi Lovato llegó a Argentina y saludó a sus fans en Ezeiza

Tras ocho años sin visitar el país, Demi Lovato pisó suelo argentino este jueves con motivo de su presentación en vivo prevista para esta noche en el Movistar Arena. La cantante recala por estas tierras dentro de su gira mundial Holy Fvck, nombre de su último trabajo.

Luego del show que dio días atrás en Bogotá, Colombia, la artista se tomó un vuelo a Panamá y de ahí viajó a Argentina en línea regular. Lovato desembarcó pasada la medianoche, momento en que la esperaban una treintena de fanáticos.

La joven estrella musical recorrió el hall del aeropuerto a paso rápido acompañada de personal de seguridad y abandonó el recinto a bordo de una camioneta negra, rumbo a un hotel del centro porteño. La artista no esperó a que llegara su banda, procedente de Bogotá en un vuelo de arribo previsto para la misma hora.

En su paso por el aeropuerto de Ezeiza, la exchica Disney recibió la cálida bienvenida de sus fans, que se sacaron fotos con ella y buscaron agasajarla con diversos obsequios.

El concierto que la artista dará esta noche en el Movistar Arena incluirá un repertorio con temas de toda su carrera. Si bien será el debut de las canciones de su nuevo disco, también recorrerá hits como la balada “Skyscraper”, la desenfadada “Sorry Not Sorry” o su perdurable himno queer “Cool for the Summer”. Así, Lovato hará un repaso de su discografía, que hoy tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas. La fusión de géneros, entre el pop, el r&b, el rock y el soul y la intimidad de sus letras tendrán un rol protagónico en esta velada.

Se trata de la cuarta vez en la carrera de Lovato que la cantante visita el país. Sus últimas presentaciones en Argentina tuvieron lugar en 2014. Cabe señalar que estos últimos años han sido claves en la vida de la artista, quien ahora se encuentra conectada con su faceta más genuina, esa que plasmó en este último disco que ha sido calificado como “completamente disruptivo” respecto a sus trabajos anteriores.

Lovato presentó Holy Fvck un día antes de cumplir 30 años. Y el dato no es menor, porque tanto en sus letras como en las músicas parece haber intentado resetear su maquinaria de producción para contar lo que tenía ganas de contar, desde otro lugar, con más aspereza. Concretamente, decidió tomar la mayor distancia posible de aquella chica que debía agradar a grandes multitudes para sostener el lugar que tenía asignado dentro del mundo de la música pop . El álbum es su octavo y más transgresor trabajo discográfico y se compone de 16 canciones que marcan el regreso a sus raíces rock y punk [tiempo atrás realizó una suerte de funeral a su música pop en redes sociales]. En sus letras hay alguna cita a la religión y algunas confesiones que son muy de su temperamento. La fama que adquirió siendo tan joven (grabó su primer disco a los 15) tuvo muchos efectos negativos (incluidos los excesos) y cuando comenzó a imaginar este disco, a los 29, pudo reflexionar con más serenidad sobre muchas cuestiones.

Holy Fvck es el segundo disco que saca la artista después de su detox, que la llevó a tomarse una pausa debido a su adicción a la heroína. “Nunca había estado tan segura de mí misma y de mi música”, expresó Lovato al anunciar el álbum de estudio.

Además de su carrera musical, la cantante ha tenido memorables roles en cine y televisión, como en la película Camp Rock, de Disney. La artista también es una referente en diferentes luchas, como la defensa de la libertad de identidades, y hasta ha incursionado en la literatura con best sellers como Staying Strong. Mientras que la popularidad le llegó por sus trabajos en la actuación, tardó poco en demostrar su talento para la música: ha ganado un MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, 5 People’s Choice Awards, 1 Latin American Music Award, 1 GLAAD Vanguard Award por sus servicios al activismo LGBTQ+; además, ha recibido dos nominaciones a los premios Grammy, cuatro nominaciones a los Billboard Music Awards y tres a los Brit. También protagonizó dos documentales: Simply Complicated, en 2017, y Dancing with the Devil, en 2021, donde abordó todas sus miserias.

La relación entre Demi Lovato y las drogas no ha sido fácil, ya que, además de que le costó mucho tiempo dejarlas, sufrió una sobredosis que casi le costó la vida. Las adicciones de la intérprete de “Heart Attack” se combinaron además con los desórdenes alimenticios y los trastornos psicológicos que también padecía. Su lucha la llevó a centros de rehabilitación donde intentó volverle a poner el rumbo a su vida.