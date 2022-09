Internaron a Gina Lollobrigida luego de que la actriz sufriera un accidente doméstico

Gina Lollobrigida , una de las figuras más emblemáticas del cine italiano, sufrió este domingo un accidente doméstico en su casa de Roma que resultó en una fractura de fémur. Por lo tanto, se programó una intervención quirúrgica para mañana lunes. La noticia fue comunicada por Antonio Ingroia, abogado de la actriz de 95 años.

En esta etapa de su vida, la artista que trabajó con cineastas como Vittorio De Sica, René Clair, John Huston, King Vidor y Agnès Varda, está abocada a la política y es candidata a senadora en la circunscripción senatorial uninominal de Latina, por el partido Italia Soberana y Popular, una nueva alianza política euroescéptica, que se opone al envío de armas a Ucrania y al “atlantismo belicista”.

“Mientras tenga energía, la utilizaré para cosas importantes, especialmente para mi país”, le manifestó Lollobrigida al periódico Corriere della Sera. “[Estoy] harta de escuchar a los políticos hablar sin llegar a soluciones”, apuntó. Asimismo, contó que se inspiró en la figura de Mahatma Gandhi para afrontar este desafío y destacó “su forma de hacer las cosas, la no violencia”. Asimismo, prometió luchar “para que el pueblo decida, desde la sanidad hasta la justicia”.

Gina Lollobrigida en 1991 el Festival de Cannes, seis años antes de su retiro Pool ARNAL/GARCIA/PICOT - Gamma-Rapho

Esta no es la primera vez que Lollobrigida incursiona en la política. En 1999, tras retirarse de las pantallas, se presentó al Parlamento Europeo de la mano de los demócratas de Romano Prodi. Si bien no fue electa, sí fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Fue una experiencia, en la vida se puede perder y se puede ganar”, manifestó entonces.

En cuanto a su flamante candidatura, Lollobrigida la anunció un mes después de su último cumpleaños y se refirió a su ideología: la actriz oriunda del municipio de Subiaco se declaró antisistema, comunista y euroescéptica. Los líderes del partido que integra son Marco Rizzo, secretario del Partido Comunista, y Antonio Ingroia, su letrado, quien además es juez.

Internas familiares y batallas legales

Gina Lollobrigida y su asistente personal, Andrea Piazzolla, el año pasado; el joven está siendo investigado por haber dilapidado la fortuna de la actriz Getty Images - Getty Images Europe

Ingroia es quien asiste a la diva italiana en la batalla judicial que tiene con su único hijo, Milko Skofic y su nieto, Dimitri, por la gestión de su fortuna. Ambos acusaron abiertamente al secretario personal de Lollobrigida, Andrea Piazzolla, de gastar su patrimonio aprovechándose de su avanzada edad y de su estado psicológico. Por esta razón, los familiares de la actriz llevan años tratando de inhabilitarla por ceder gran parte de sus propiedades a su asistente. En la actualidad, el joven de 34 años está siendo juzgado por dilapidar el patrimonio de la actriz.

“Milko está en mi contra porque quiero hacer lo que me dé la gana con mi vida. Todas mis propiedades han sido confiscadas. Un trato innoble. No quiero verlo más. Me siento humillada. No merezco esto”, declaró una desconsolada Lollobrigida en el programa de la Rai 1, Domenica In.

Una imagen de Lollobrigida en el Festival de Cannes, en 1950 Archivo

En ese clima caldeado, la estrella declaró estar “completamente lúcida” y es su letrado quien está intentando que se le devuelva el manejo total de su fortuna. Dos años atrás, un juez ordenó que el patrimonio de la actriz fuera gestionado por un administrador especial hasta que se resolviera la puja legal y esa resolución no se ha modificado. “Solo hay un objetivo y ese no es el bienestar de Gina Lollobrigida sino su fortuna”, expresó su abogado. “Ella merece más respeto de todos los italianos, pero sobre todo de las instituciones”.

Gina Lollobrigida dejó el cine en 1997 y se dedicó a la política AFP

Según Ingroia, le propuso a Gina ser candidata porque precisamente la considera competente. “Esta candidatura no debe parecer anómala porque Lollobrigida está, independientemente de algunas medidas judiciales que ya hemos impugnado, perfectamente lúcida”, declaró.

“En su lucidez siempre ha sido una embajadora de Italia en el mundo, de la paz, y nosotros, como Italia Soberana Popular, tenemos nuestro propio programa político destinado a reafirmar la soberanía nacional, y creemos que ella puede representar bien esta imagen de una Italia que quiere volver a estar por encima del resto, soberana y no sometida. Hay cuestiones de las que ella es testigo directo, como la justicia, o la situación de los ancianos”, remarcó el abogado.