El partido de la selección argentina: por qué fueron elegidos los artistas que participarán en los shows musicales

El amistoso de la selección argentina y la selección de Panamá es apenas la excusa para celebrar el triunfo de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022 y el mejor modo de agradecerle al equipo encabezado por Lionel Messi: un partido y una fiesta. Del partido se encargan los jugadores: de la fiesta, casi una decena de artistas que pasarán este jueves por el estadio de River. Desde las 16, cuando se abran las puertas del Monumental, habrá sets del DJ Fer Palacio y pequeños recitales de grupos y solistas como Los Totora, La T y la M, Wos y La K’onga, entre otros. A las 15.30 se abrirán las puertas el público que logró comprar las entradas y a las 16.15 ya se podrá ver escuchar el primer set musical.

Fer Palacio

El es DJ responsable de buena parte de esta fiesta. Tendrá dos entradas, a las 16.15 y a las 18. 40. Nacido hace 33 años en el conurbano bonaerense, tuvo por herencia familiar el oficio de ferroviario hasta que decidió dejar las vías por las bandejas (digitales). Comenzó a trabajar cada vez con más frecuencia y consiguió amplificar su labor gracias a los remixes que hacía y que día tras día le generaban nuevos seguidores en redes. El espaldarazo a la fama se lo dio Messi, cuando lo contrató para actuar en Rosario en una fiesta privada, donde también actuaron Los Palmeras. Luego de esa reunión, le dio al astro del fútbol Covid-19 positivo. Se acusó sin fundamentos al DJ, que luego salió a defenderse y mostró en redes el test que se había hecho y su resultado era negativo. La suerte sigue de su lado porque será uno de los encargados (por partida doble), de animar parte de los festejos de la selección.

Lionel Messi y el DJ Fer Palacio, en Rosario

Campeones en pantalla

A las 17.25. se proyectará en pantalla LED en el estadio un documental creado especialmente con el triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar.

Los Totora

Aunque todavía no se conoce el repertorio ni la duración de sus set (apenas que comienza a las 18 y que a las 18.40 Fer Palacio volverá para pasar música), Los Totora deberán encargarse de garantizar la fiesta en esa extensa previa que habrá transcurrido, para ese momento, durante más de dos horas. Quizá treinta minutos sean suficientes para que la agrupación ponga a bailar a los miles de hinchas que asistirán al estadio. Los Totora es un grupo de cumbia pop nacido en 2002, en La Plata. “Márchate ahora” es el hit con el que se dieron a conocer masivamente. Así comenzaron a consolidar su carrera. Durante las dos últimas décadas, que hasta incluyeron un cambio de cantante, se destacaron por sus versiones de temas muy conocidos del pop latino.

La T y la M

Minutos antes de las 19 llegará al Monumental de Nuñez el dúo La T y la M que integran Tobías Medrano y Matías Rapen. Su proyecto de cumbia nació durante la pandemia. El encierro de la cuarentena hizo que se convirtieran en socios de esta aventura. Tobías subía videos a YouTube cuando fue descubierto por Matías, quien lo convocó para grabar en el estudio Tute Records, en agosto de 2020. El video se viralizó y comenzaron a multiplicar seguidores de manera exponencial. Como sucedió con otros artistas surgidos en la pandemia, debieron pasar casi dos años para convertir ese formato digital en presencial. Si hoy estarán celebrando con su música a la Selección es porque eran sus voces las que se escuchaban en las concentraciones del equipo de Scaloni en la Copa América que se realizó en Brasil. “AM (cover)”, su versión en clave cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie, estaba en alta rotación en los teléfonos de los jugadores.

Después de sorprenderse cuando vieron posteos de Instagram en los que la selección coreaba su canción, el dúo mostró otros guiños scalonísticos, como la saga de temas llamados “Messirve”, que ya va por el sexto capítulo. El 21 de noviembre de 2022 estrenaron el video de “Pa’ la selección”, un mes antes de que el equipo ganara el Mundial. También lanzaron un mix de temas de Daddy Yankee y varios singles: “Hoy quiero verte”, “La difícil”, “Le mandamos cumbia perro” (que es, además, la muletilla con la que se los identifica), “No soy un 10″, “Quiero creer” y “No vuelvo a caer”, entre otros.

Fernando Romero y Carlos ‘El Tula’ Pascual

Carlos Pascual es conocido como “El Tula”: esa versión de tribuna de Minguito Tinguitella (al menos por su aspecto entrañable) pero con otro tipo de reflexión en el momento de dar entrevistas. Claro que lo suyo es, básicamente, tocar el bombo y participar en todos los mundiales. Estuvo (de manera presencial) en los tres que ganó la Selección (y en casi otra docena más). Y tiene un lugar de privilegio en ese folclore tribunero. Cuenta la leyenda que su primer bombo se lo regaló Juan Domingo Perón, en 1971. Con ese fue a tantas copas. Y fue gracias a su pintoresco personaje que viajó a Zúrich a recibir el premio The Best, que la FIFA le otorgó a la hinchada argentina en el último Mundial. Fue en la misma ceremonia donde se premió a Scaloni, Messi y Dibu Martínez.

El Tula recibe el premio en nombre de la hinchada argentina durante la ceremonia de los premios The Best Captura

Este jueves será otra vez protagonista junto a Fernando Romero, autor de la letra que acompañó a la selección desde días antes que se consagrara por tercera vez en un Mundial de fútbol.

¿Por qué el docente Fernando Romero será uno de los protagonistas de la fiesta en River? Esta historia comenzó el año pasado. El periodista Matías Pelliccioni hizo un pedido especial a través de su cuenta de Twitter. Fue días antes de uno de los últimos partidos de la Argentina en las eliminatorias. “Lápiz y papel, y a inventar canciones ingeniosas para que suenen el jueves en el Monumental”, escribió.

Y la respuesta de Fernando no se hizo esperar. “Esta la escribí posfinal de la Copa América. Si te gusta, te la cedo”. Al poco tiempo, Romero, junto a unos amigos, aparecieron en un programa de deportes. Cantaron el tema y el video se hizo viral. “La canción es de La Mosca desde hace más de 20 años, así que les dije a los muchachos que grabáramos una nueva versión. Para hacerlo, convocamos a Fernando Romero”, dijo semanas después Santiago Ruiz, mánager de La Mosca. Esta versión quedó titulada “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y Romero participó en el video.

Ariel Ardit

A las 20.20 será el momento de ponerse serios. Sonará el Himno Nacional Argentino en la voz de Ariel Ardit. Este cordobés, que a los ocho años se instaló con su familia en Buenos Aires, es una de las más destacadas voces del tango surgidas a mediados de la década del 90. La orquesta El Arranque fue su plataforma de lanzamiento hacia una carrera solista que tuvo los más variados matices: desde una orquesta propia, dirigida por el pianista Andrés Linetzky, hasta distintos formatos, siempre de tono tanguero. Recibió premios Gardel y Konex.

Ariel Ardit será la voz del Himno Nacional Argentino LA NACION

Wos

Luego del himno comenzará el partido y en los quince minutos que dure entretiempo se escuchará a Wos, que interpretará una versión del tema “Arrancármelo” por la fuerte connotación que liga a esta canción con el triunfo de la selección y con el esfuerzo que representa llegar a ese premio mayor. En YouTube aparecieron, en el último año, distintos videos sobre la canción, especialmente una edición muy emotiva con imágenes de Messi. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no vuelva a intentar, qué las cosas vuelvan a su lugar (...) ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?”

Wos es el más destacado exponente de la música actual que atraviesa los géneros urbanos y el rock. Sobresale tanto por las letras de sus composiciones como por su talento para el freestyle, género con el que se hizo conocido. Nacido en 1998, hijo de padre y madre artistas, desde chico tuvo al alcance de su mano expresiones culturales diversas. Fue campeón y subcampeón en varias ediciones de freestyle y resultó ganador de un Premio Gardel de Oro.

La K’onga

Una vez que finalice el partido, la fiesta tendrá su cierre con La K’onga, grupo que fue cimentando su fama entre la cumbia y el cuarteto de su Córdoba natal. Nació con el nuevo siglo. Su primer disco fue Explosivos (2003), cuando el grupo comenzaba a afianzarse con su nombre actual (antes se llamaba La Conga). A pesar de su primera insistencia con la cumbia, su llegada a Buenos Aires los hizo volver unos pasos sobre sus raíces. Con el tiempo, el proyecto se consolidó y fue ganando fans en todo el país. Actualmente tienen un gran terreno ganado en redes sociales, donde sus canciones lograron una gran llegada.

La K'onga

Pero lo presencial también sigue teniendo su peso. Uno de los hitos del grupo es bastante reciente: el show que dieron el último fin de semana en el estadio porteño de Vélez. Entre otros logros recientes también se puede contar la publicación de su último álbum, Sin límites, donde también participaron Luck Ra, Axel y Sergio Dalma. En diciembre de 2022 el grupo realizó diez funciones en el teatro Gran Rex y tres en el Movistar Arena.