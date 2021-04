El rapero y actor DMX murió a los 50 años

El rapero y actor estadounidense Earl Simmons, conocido por el nombre artístico de DMX o Dark Man X, murió a los 50 años, informó la revista People. Estaba hospitalizado desde hacía una semana, tras sufrir un ataque cardíaco luego de una sobredosis.

“Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, murió a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia al lado después de haber estado con soporte vital durante los últimos días”, escribió su familia en un comunicado.

Y agregaron: “Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo (...). Apreciamos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX”.

Rumbo al hospital

El 2 de abril pasado, DMX se había desplomado en su casa, según había dicho su familia, y había sido llevado al hospital White Plains, de Nueva York, donde su abogado, Murray Richman, dijo que había sido puesto bajo soporte vital porque sus funciones cerebrales estaban afectadas, ya que no había recibido oxígeno durante 30 minutos. Su cuadro era de gravedad. Si bien la familia no había querido brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, según TMZ lo que provocó su situación fue una sobredosis de drogas.

Una vida difícil

Earl Simmons nació el 18 de diciembre de 1970 en Mount Vernon, Nueva York, fruto de la relación de sus padres adolescentes. Saltó a la fama en los ’90. Canciones como “Party Up (Up in Here)” y “X Gon ‘Give It To Ya” encabezaron listas de éxitos y lo llevaron a recibir varios premios. Hizo algunas participaciones en películas como Red de corrupción (2001), que protagonizó Steven Seagal, y El círculo de la muerte (2004), entre otras.

Su vida estuvo marcada por una dura infancia y su carrera sufrió cuando debió enfrentar algunos problemas legales que lo llevaron a prisión. Fue protagonista de polémicas y escándalos variados. Con el tiempo, el rapero empezó a hablar sobre su doloroso pasado (sufrió abuso físico por parte de parejas de su madre) y su temprana adicción a las drogas, que empezó de chico cuando un hombre al que él consideraba “un hermano mayor” lo introdujo en ese mundo.

“Este tipo... Me presentó lo que sería la mejor parte de mi vida, que sería el rap, pero también me introdujo a las drogas. (...) Tenía 14 años... nunca me había sentido así. Más tarde descubrí que había mezclado la marihuana con el crack. ¿Por qué le haría eso a un niño? Tenía como 30 años y sabía cómo lo admiraba... ¿Por qué haría eso con alguien que lo admira?”, expresó durante una entrevista y aseguró que eso lo cambió para siempre.

En 2017 había cancelado una serie de shows para ingresar en un centro de rehabilitación. Dos años después volvió a necesitar rehabilitarse, luego de ser liberado de prisión por cargos de evasión de impuestos.

Actualmente DMX estaba comprometido con Desiree Lindstrom y, según TMZ, tenía 15 hijos, algunos con su actual mujer y otros 4 con Tashera Simmons -con quien estuvo casado entre 1999 y 2010- y otros fruto de sus infidelidades o relaciones pasajeras.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información