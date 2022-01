Hits del verano: las canciones que no vamos a poder dejar de escuchar... ¡ayuda!

Poco queda por explicar cuando uno habla de “tema del verano”: no hay quien no sepa que se trata de cierta canción que monopoliza el aire de las FM de fórmula, los bafles de los paradores playeros y los sistemas de audios de los autos tuning entre enero y principios de marzo. Nada que esta castigada población no conozca por haberlo padecido casi desde el inicio de los tiempos, casi como los cortes de luz.

El hit en cuestión tiende a ser liviano, fresco, colorido, una especie de encarnación musical de un daiquiri de ananá . Analogía que sirve también para contar cómo empalaga: ni bien la temporada de pileta empieza su fade out esa misma canción que días atrás movilizaba bailes con coreos en todo el territorio nacional y alrededores, cansa a propios y ajenos y cae abruptamente en desgracia. Hartos de escucharla hasta en la sala de espera del odontólogo, los consumidores pasarán a repudiarla y quedará en el olvido hasta que años más tarde el rescate emotivo -muchas veces irónico- le devuelva un poco de atención bajo la premisa: “Uh, ¿te acordás de ese tema?”

Los brasileños de É O Tchan con “Pau Que Nasce Torto / Melô Do Tchan”, su compatriota Michel Teló con “Ai se eu te pego” más acá en el tiempo, “Mayonesa” de los charrúas Chocolate allá por 2000, “Suavemente” del inefable Elvis Crespo en los 90 o Karol G y Nicki Minaj asociadas en “Tusa” hace un par de años atrás: la lista de “temas del verano” es un compendio de canciones que escuchamos, bailamos y cantamos, pero preferimos olvidar. Y esta temporada no será excepción: aquí, algunos candidatos al título entre los que están sonando fuerte y los que recién se publican pero muestran potencial.

“Bar” - Tini y L-Gante

Tini y L-Gante, un crossover inesperado para una historia de amor fallida que corre sobre una base de cumbia marchosa, pop y reggaetón. Salió en noviembre (alrededor de dos meses: el tiempo justo para madurar en el inconsciente colectivo y pegar en pleno verano) y está por llegar a los cien millones de reproducciones solo en YouTube.

“Bzrp Music Sessions, Vol 48″ - Bizarrap & Tiago PZK

Justo cuando se iba 2021, cayó la cuadragésimo octava sesión del Biza, con escenas de reggaetón explícito en la voz del freestyler y trapero de Monte Grande de solo veinte jóvenes años. Lo usual: jactarse de una conquista y de entrar al vi-ai-pí y un estribillo chicle que incluye el vocativo “¡bombona!”.

“Dance Crip” - Trueno

El tema que lanzó Trueno demuestra una vez más que todo es un remix: la última gran sensación del hip hop juvenil incluye citas a “Rapper’s Delight” de The Sugar Hill Gang (la misma del “Aserejé”, otro hit veraniego), “King Kunta” de Kendrick Lamar, “Coolo” de IKV y más. Irresistible.

“Disciplina” - Lali

Pop ultrasintético, minimalista y percusivo, regado de susurros y jadeos, con modales de dominatrix que incentivan la libido: de eso se trata el single con el que Lali se planta a disputar el espacio de “tema del verano”. Hay hits para la playa y hits para el boliche: “Disciplina” entra sí o sí en la segunda categoría.

Índigo - Camilo & Evaluna Montaner

Este dulce tributo de Camilo y Evaluna a su hijo por venir es pop vieja escuela con producción moderna. “Y cuando la historia parecía completa / le diste una vuelta de 360″, dice la estrofa, y luego procede a rimar “vida” con “vida” en el estribillo: todo para triunfar. Camilo también compite con la flamante “Buenos días”, grabada con Wisin y Los Legendarios.

“Otra noche” - Nicki Nicole & Los ángeles azules

La rosarina todavía tiene en alta rotación “Sabe” y lanzó “Formentera” con la española Aitana hace poco más de un mes, pero no hay forma de que no funcione una cumbia interpretada por la cantante del momento, y por eso es que figura en este conteo su colaboración con la mítica banda mexicana.

Por amarte - Juan Ingaramo

El cordobés echa mano a sus raíces y versiona en clave cuartetera una balada sentida con la que Enrique Iglesias pegó un hit hace 25 años. Forma parte de un EP llamado Summer Pack, con covers fiesteros y/o playeros de temas de Cristian Castro (“Lloviendo estrellas”), Só Pra Contrariar (“Cuando acaba el placer”) y Natalia Oreiro (“Me muero de amor”, a dúo con la uruguaya). Puro ¡mueva mueva!

“Tacones rojos” - Sebastián Yatra

Similar en estructura y producción (un poco más dinámica en tempo) al hit de Camilo y Evaluna, el ex de Tini Stoessel le da un descanso al reggaetón (aunque lo nombra en la letra) para ofrecer una canción que los paradores de la Costa harán sonar sobre el fin de la jornada . A última hora el colombiano también se anota con “Regresé”, su feat. con Justin Quiles y -cómo no- L-Gante.

Take My Breath - The Weeknd

Representando al pop bailable anglosajón llega este tema del artista canadiense que -para ser exactos- salió mucho antes del verano (se dio a conocer hace cinco meses), pero que está teniendo un segundo aire en los rankings de todo el mundo gracias a la edición del álbum que lo contiene, Dawn FM (2022), el primer gran lanzamiento del año.