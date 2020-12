¡Imparable! Ringo Starr aprovechó la pandemia y lanzó un libro y un nuevo disco

Ringo Starr en este 2020 cumplió 80 años, editó un nuevo disco y un libro; además se dio tiempo para aprender pintura Fuente: Archivo

Ringo Starr no dejó que la pandemia del coronavirus y las medidas tomadas para contenerla lo paralizaran. El exBeatle utilizó el tiempo para seguir creando: no solo está por lanzar Zoom In, un disco que desarrolló 100% en cuarentena, sino que acaba de editar Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars, un libro de memorias fotográficas de su banda All Starr Band.

Sin embargo, los primeros meses no fueron tan sencillos para el baterista de 80 años. "Me sentaba allí algunos días y pensaba: '¡Oh, quiero salir! ¡Quiero abrazar a la gente!'... Bueno, el resultado de eso podría ser que mueras, así que yo tampoco hice eso", dijo a la agencia de noticias AFP en una nota por videollamada. Fue así como surgió Zoom In, su álbum de cuatro temas, al que grabó en el estudio que tiene en su casa entre abril y octubre de este año y para el cual tomó todas las medidas sanitarias. "Usamos tapabocas y nos mantuvimos bastante separados", reveló sobre la grabación.

"Me encantaban los discos cuando era un muchacho", dijo y agregó: "Pensé que era apropiado para esta época. ¡Eso es todo lo que hacemos!". Como no podía ser de otra manera, la producción cuenta con colaboraciones de otros artistas, entre ellos, Sir Paul McCartney. Al respecto, sumó: "Si está en la ciudad y yo estoy grabando un disco, siempre guardo una pista si sé que va a venir. Es simplemente un bajista increíble y un hermoso ser humano". McCartney, junto a Dave Grohl, Sheryl Crow y Lenny Kravitz, participan del sencillo "Here To The Nights".

Sobre el libro de fotos Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars contó: "Recientemente había suspendido los espectáculos, pero ahora necesitaba encontrar alguna manera de volver a poner esa actuación en marcha". El mismo se vende exclusivamente por la casa de subastas Julien's Auctions y cuenta la historia del grupo en constante cambio a través de fotos inéditas y anécdotas.

Starr tenía dos giras previstas para este 2020 que fueron canceladas por la pandemia del coronavirus. No solo eso sino que pensaba celebrar sus 80 años con una gran fiesta, pero el exBeatle se tuvo que conformar con una evento virtual. Además del libro y el disco, el músico se conectó con otra de sus pasiones: "También me gusta pintar, así que tengo una pequeña habitación donde puedo salpicar pintura y no molestar a nadie. Estoy encontrando cosas que me mantengan en movimiento".

Por último, Ringo habló del aniversario de la muerte de John Lennon, que fue el 8 de diciembre pasado, y dijo que fue un momento de reflexión.

