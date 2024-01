escuchar

Jennifer Lopez reveló, por medio de una publicación en sus redes sociales, el tráiler de This Is Me... Now: A Love Story, su nueva película experimental, contando que es “la obra más personal” que ha creado.

Este proyecto colaborativo con Prime Video ofrece una mirada profunda de la vida amorosa de la artista, explorando sus relaciones pasadas y su matrimonio con Ben Affleck. La película está programada para estrenarse en febrero de este año, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, “This Is Me... Now”.

El anuncio del lanzamiento incluyó la publicación del primer tráiler oficial, donde JLo presenta una narrativa que va más allá de su conocida imagen como mujer sufrida. La película y el álbum se entrelazan de manera estratégica, una tendencia que ha ganado popularidad tanto en la industria musical como en la cinematográfica.

En el tráiler, se la ve a Jennifer Lopez rodeada de un espectacular paisaje, montada en una motocicleta que parece ser conducida por su esposo, Ben Affleck, mientras expresa: “Sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos: que somos débiles. Pero yo no soy débil”. Después, se la puede ver enfrentada con el desamor, con distintos amantes, lo que parece ser un guiño a sus exparejas, el bailarín Cris Judd, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y el cantante Marc Anthony.

La película de Jennifer Lopez también cubrirá su casamiento con el actor Ben Affleck (Christopher Polk / Golden Globes / Golden Globes via AFP)

Pero más allá de revivir momentos íntimos de sus relaciones pasadas, la película también aborda la carrera como actriz de Lopez, con referencias visuales a sus roles en exitosas comedias románticas como Experta en bodas, de 2001, y Cásate conmigo, de 2022, así como sus papeles en films de acción, como Anaconda, de 1997, y La madre, de 2023.

Lopez coescribió el guion junto con Matt Walton (Armless) y la dirección quedó a cargo de Dave Meyers, conocido por su trabajo en videos musicales de artistas como Taylor Swift, Katy Perry y Ariana Grande.

El tráiler, que está lleno de efectos visuales y secuencias de baile, presenta su elenco principal que incluye figuras como Trevor Jackson, Paul Raci, Bella Gagliano, Brandon Delsid, Ashley Versher, Malcolm Kelner, Alix Angelis, Danielle Larracuente y Matthew Law. Además, cuenta con la participación de destacadas celebridades como Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru y Derek Hough.

La producción, que está a cargo de Amazon MGM Studios, se describe como una “odisea cinematográfica impregnada de narraciones mitológicas y curación personal”, prometiendo ofrecer una visión introspectiva de la cantante a través de vestuarios extravagantes, ambiciosas coreografías y cameos destacados.

La estrategia de lanzamiento híbrido es innovador, pero se puede llegar a comparar con “Rocketman”, la biopic de Elton John que también fue ganadora de un Óscar.

En una publicación en Instagram, Jennifer Lopez expresó: “No he sentido tanto nerviosismo, emoción, miedo y entusiasmo por compartir algo con ustedes en años”.

La fecha de estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” está programada para el próximo 16 de febrero en Prime Video, y va a coincidir con el lanzamiento de su álbum “This Is Me... Now”.

LA NACION