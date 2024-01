escuchar

La llegada de Jennifer Lopez a la 81ª entrega de los Globos de Oro de la mano de Ben Affleck causó sensación. Pero, para disgusto de los paparazzi, la cantante recorrió la alfombra roja del Beverly Hilton de Los Ángeles sin el actor y director, uno de los protagonistas de la noche. Además de su deslumbrante vestido rosa y de los hitos de su carrera, las preguntas de los periodistas hicieron foco en el rostro “serio” o “enojado” que ha mostrado su marido en más de una ocasión en el último tiempo. Entre risas y algo sorprendida por la trascendencia del asunto, JLO aclaró la situación. “No tienen que preocuparse por él”, disparó.

“¿Por qué la gente siempre se preocupa por la cara que tiene Ben?”, le consultó el periodista de Entertainment Tonight a la intérprete de “Let´s Get Loud” en relación con los constantes memes y videos virales que se generan a partir de los estados de ánimo de Affleck y que suelen ser furor en las redes. “No lo sé”, respondió ella de inmediato con un gesto de asombro mientras se acomodaba el pelo. “Ok. No se tienen que preocupar por Ben, déjame decirte”, siguió con vehemencia. “Él está bien. Él está feliz. Él está aquí, está nominado”, siguió.

Sin perder tiempo, la actriz explicó que Affleck no tiene idea del porqué el asunto de sus gestos causa tanta fascinación entre el público y reconoció que le genera algo de fastidio, aunque lo contó con humor. “Él dice: ‘Me estoy relajando’. No entiendo por qué la gente me presiona tanto´”, dijo Lopez. Luego, intentó mover el foco de atención: “No se dan cuenta de mi cara”, explicó y no pudo contener la risa.

Motivo de orgullo

Jennifer Lopez se mostró radiante en la alfombra roja AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En otra de sus paradas por la alfombra roja, JLo se mostró orgullosa por el presente de Affleck, quien acudió a los Globo de Oro 2024 por la nominación del film que dirigió, Air: la historia detrás del logo, a mejor película. “Estoy muy contenta de estar aquí esta noche porque Ben está nominado y estoy muy orgullosa de él. Me encanta la película”, le dijo una sonriente Lopez a Variety en la previa a la gala. “Realmente creo que fue una de las mejores películas del año, así que estoy feliz por él y Matt, ambos nominados”, añadió en referencia a Matt Damon, amigo de Affleck, nominado por el mismo film en el rubro mejor actor.

JLo y Ben Affleck fueron una de las parejas más esperadas de la noche de los Globo de Oro 2024 X (antes Twitter) @goldenglobes

Si bien ni Affleck ni Damon se llevaron un premio a casa, sí subieron al escenario para entregar el premio al Mejor director que quedó en manos de Christopher Nolan por su trabajo en Oppenheimer. Lopez también se convirtió en una de las protagonistas de la noche gracias a su impecable look para el primer gran evento del año de la industria del entretenimiento. JLo sorprendió con un vestido rosa estilo Barbie con escote palabra de honor y silueta de sirena de Nicole + Felicia Couture. Para acompañar el diseño, agregó un abrigo repleto de grandes rosas realizadas con el mismo género que dejaron sus hombros al descubierto. Completó el look con joyas de diamantes de Maison Boucheron.

Expresiones bajo la lupa

Ben Affleck y Jennifer Lopez hacen algunas compras en un mercado de pulgas con Emme, la hija de JLo. Como suele suceder, Affleck aparece serio en las imágenes Backgrid/The Grosby Group

Desde que se casaron en julio de 2022, Lopez y Affleck se mantienen entre las parejas más observadas de Hollywood por las diferentes situaciones en las que los paparazzi los fotografían. Sin ir más lejos, el mes pasado el actor fue inmortalizado por un fotógrafo con cara de poco amigos mientras salía de compras con JLo, quien tenía un aspecto más alegre. Días después, la pareja fue vista manteniendo una acalorada conversación mientras estaban de vacaciones en St. Barts. También fueron noticia cuando, durante la 65ª ceremonia de los premios Grammy en 2023, las cámaras lo enfocaron durante una supuesta discusión con JLo y en X (exTwitter), los memes sobre su cara se volvieron inevitables protagonistas.

Según repasa el medio PageSix, además de las recientes postales de las caras de Ben, el actor de En busca del destino se hizo famoso por un momento que protagonizó en 2020 y en el que quedó en evidencia un traspié que tuvo en la puerta de su casa al intentar levantar un paquete del piso con un portavaso cargado con dos cafés helados y una caja de donas de una empresa muy conocida a nivel mundial. Situación que luego le valió asociarse con la cadena para protagonizar un anuncio que repasa aquel épico momento y que se estrenó este año.

LA NACION