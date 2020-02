Justin Bieber: "Intentions", su nuevo y emotivo videoclip sobre mujeres y niños sin hogar

7 de febrero de 2020 • 10:35

Justin Bieber lanzó hoy su nuevo tema y video, "Intentions", que será parte del álbum Changes que llegará el 14 de febrero. Este clip, en el cual participa el artista Quavo, se caracteriza por difundir el trabajo de la ONG Alexandria House, que le da viviendas y apoyo escolar a mujeres y niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Así, el video muestra las historias de tres personas que son parte de ese programa y que estudian y trabajan tenazmente para llegar a tener una casa propia y autonomía. Pero Bieber no se quedó solo con la difusión del trabajo de esta ONG con sede en Los Ángeles, sino que también constituyó el Fondo Intentions por una cantidad de 200 mil dólares para apoyar las metas y los sueños de las familias a las que ayuda Alexandria House.

Recordemos que Bieber, más allá de los escándalos que protagonizó por sus adicciones y su mala relación con la prensa, tiene el récord de cumplir la mayoría de deseos otorgados por un artista musical a través de la Fundación Make-a-Wish, con más de 350 deseos cumplidos a niños con enfermedades terminales.

El cantante también ha donado millones de dólares a Pencils of Promise, proporcionando acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes en todo el mundo, según indica la agencia de noticias Europa Press. Por otra parte, en 2010, 2012 y 2016 donó a esa organización 1 dólar por cada entrada vendida de sus giras mundiales ( My World, Believe y Purpose, respectivamente).

De hecho, ha donado recientemente 1 dólar por cada entrada vendida de su próxima gira Changes a la Fundación Bieber, que apoyará programas de salud mental y bienestar.