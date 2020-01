El cantante canadiense estrenará un documental en YouTube titulado Seasons, en el que revelará su costado más personal Crédito: Youtube

El cantante canadiense Justin Bieber mostrará su faceta más vulnerable, a través de su propio testimonio a cámara, en Seasons, el documental que se estrenará por YouTube el 27 de enero. La producción pondrá el foco en cómo fue la gestación del nuevo disco del artista que todavía no salió a la luz, y en su lucha contra la depresión que le hizo cancelar en 2017, y de manera abrupta, la gira promocional de su aclamado cuarto álbum, Purpose, el cual recibió la prestigiosa nominación a mejor disco del año en los Grammy.

En el primer trailer del documental podemos ver a Bieber respondiendo preguntas muy personales, y buceando en una etapa muy oscura de su vida sobre la que promete explayarse con total honestidad para sus fans. Por otro lado, el anticipo también ahonda en el inminente lanzamiento de "Yummy" -su primer single del disco que todavía no tiene título-, que se dará a conocer el viernes y que marca su gran regreso a la música.

Asimismo, en el trailer brinda testimonio Hailey Baldwin, con quien el cantante contrajo matrimonio el 30 de septiembre de 2019. La modelo habla del lado desconocido de su marido, el cual no siempre es mostrado por los medios. "Quizá mirando esto la gente pueda observar una partecita de su mundo", expresa ella en el documental.

Bieber, por su lado, se mostró muy agradecido con YouTube por la oportunidad de acercarse a sus fans desde otra óptica, de ofrecerles algo diferente, íntimo. "Como humanos, tenemos nuestros altibajos, nuestras buenas y malas temporadas", dice en el trailer, explicando así la razón detrás del nombre del documental (Seasons, "temporadas").

"Cuando recién comenzaba, YouTube me ofreció una plataforma y una comunidad donde pude compartir música, experiencias y momentos con mis fans", expresó el cantante de "Sorry" en un comunicado. Recordemos que en marzo de 2019, su salud preocupó a sus seguidores cuando, en un posteo de Instagram, pidió que recen por él.

"Vengo luchando mucho. Últimamente me siento super desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", escribió el canadiense junto a una foto en donde se lo ve con Kanye West y su manager Scooter Brown, quien también da testimonio en el documental que constará de 10 episodios.