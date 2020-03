La canción que revolucionó los años 80 y que aún nos invita a bailar

Irene Cara alcanzó fama mundial con su interpretación de "Flashdance (What a Feeling)"; aún hoy la canción sigue siendo objeto de nuevas versiones

Considerado uno de los más destacados productores musicales de la historia, además de cantante, DJ y absoluto "padrino" del eurodisco, el italiano Giorgio Moroder también posee un lugar de privilegio como creador de grandes hits y compositor de celebradas bandas sonoras de películas.

Tras obtener en 1978 un premio Oscar en dicha categoría por el film Expreso de medianoche , y en particular por el tema principal titulado "The Chase", el nombre de Moroder se fue haciendo cada vez más importante dentro del mundo cinematográfico. Y a él acudieron sin dudarlo los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer a la hora de musicalizar su próximo proyecto para la pantalla grande.

Flashdance , tal su título, fue estrenada en 1983 bajo la dirección de Adrian Lyne y con Jennifer Beals y Michael Nouri en los roles protagónicos. La película narraba la típica historia de superación personal, encarnada esta vez por Alex Owens (Beals), una joven que sueña con convertirse en bailarina profesional y que, para ganarse la vida y concretar su deseo, trabaja en la industria del acero, además de bailar en un club nocturno de Pittsburgh, Pensilvania.

Las primeras críticas en torno a la película no fueron nada alentadoras, tildándola de "simple relato romántico intercalado por una sucesión de escenas de baile". Sin embargo, precisamente dichas escenas y su variada banda sonora no sólo calaron fuerte en el público sino que fueron tomadas como ejemplo para futuras producciones, tales como Footloose y Dirty Dancing , entre otras.

Flashdance, la escena de la audición

Claro que el camino no fue sencillo: además de supervisar y producir el resto de las canciones (entre las que figuraban "Maniac", de Michael Sembello y "Romeo", a cargo de Donna Summer), Giorgio Moroder compuso "Flashdance (What a Feeling)", leit motiv del film, y realizó una primera grabación junto al cantante Joe Esposito. Pero esta primera versión no fue del agrado de la compañía Paramount Pictures y estuvo a punto de quedar descartada hasta que le sugirieron volver a grabarla pero con un ritmo más bailable y una voz femenina acorde a la protagonista. Fue entonces cuando Moroder convocó a Irene Cara , la actriz y cantante consagrada en Fama (1980), quien no sólo interpretó el tema sino que se encargó de darle los toques finales a la letra, en compañía de Keith Forsey.

Con este nuevo equipo de trabajo, "Flashdance (What a Feeling)", que suena tanto durante la secuencia de títulos de apertura como en la escena de la audición en la academia de baile, tomó otro vigor para pronto convertirse en uno de los temas más representativos de la década del ochenta, además de otorgarle un premio Oscar tanto a la película como a la canción , además de un premio Grammy, en 1984, en la categoría Mejor Interpretación Femenina.

El recorrido de la canción en los charts fue sorprendente: se ubicó en el primer puesto del ranking de popularidad en Estados Unidos, en el segundo en el Reino Unido y en la tercera colocación de Billboard durante gran parte de 1983. Vale señalar también que, además de aparecer en la banda sonora del film, el tema fue incluido luego en el segundo álbum solista de Irene Cara titulado, muy astutamente por cierto, What a Feelin' . Inclusive en 2008 se ubicó en la posición número 26 del Billboard's All Time Top 100, un listado que conmemoró el 50 aniversario de dicho chart.

Tal fue el suceso logrado por la canción que a lo largo de los años fue versionada por innumerables artistas, demostrando sin dudas su vigencia y el inconfundible sello personal que Giorgio Moroder otorga a cada una de sus creaciones. En 1983 fueron lanzadas dos versiones en francés, "Danse ta vie", interpretadas por New Paradise And Tiffany y Sylvie Vartan, respectivamente, mientras que dos años después Celine Dion incluyó su propia versión en vivo en el álbum Celine Dion in Concert .

El productor italiano Giorgio Moroder, el hacedor del gran hit Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

En el año 2000, el suizo DJ Bobo regrabó el tema junto a la mismísima Irene Cara, logrando ingresar en varios rankings europeos con singular éxito. Y lo mismo ocurrió en 2002 con la intérprete belga Petra de Steur. Por su parte, la banda Global Deejays sampleó la melodía original en 2005 para su tema "What a Feeling (Flashdance)" y en 2012 la popular serie televisiva Glee brindó su propia versión en las voces de Lea Michele y Jenna Ushkowitz.

El mundo de la publicidad tampoco estuvo ajeno al encanto del tema, apelando a él en 2009 para musicalizar el comercial de una famosa cerveza mexicana y para celebrar los cien años de una marca de café argentina, en 2017.

La tremenda repercusión de "Flashdance (What a Feeling)" no sólo confirmó una vez más el status creativo de Giorgio Moroder sino que eso lo catapultó a futuras y exitosas bandas sonoras de films tales como Scarface , Superman III , La historia sin fin y Top Gun , para el que compuso el tema "Take my Breath Away", popularizado por el grupo Berlín. Pero esa, sin dudas, esa es otra historia.