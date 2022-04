La drástica decisión que tomó Adele que preocupa a sus fans

Era su mano derecha en la concepción de sus shows y, sin embargo, Adele optó por priorizar la puesta en marcha de su esperada residencia en Las Vegas y eso implicó el despido de Esmeralda Devlin, su estrecha colaboradora en el armado de sus espectáculos.

De acuerdo a lo informado por el portal Page Six, la cantante británica se encuentra “desesperada” por cumplir con ese contrato que puso en pausa en enero de este año, para enojo de sus fans, que ya habían comprado las entradas. Adele suspendió sus shows un día antes del inicio del primer concierto y la decisión de desvincular a Devlin genera una preocupación mayor dado que la puesta en escena volverá a foja cero y la residencia se retrasará más de lo previsto.

Adele, en su última aparición pública hasta el momento, en febrero, en los BRIT Awards TOLGA AKMEN - AFP

“Adele quiere ahora un rediseño completo”, informó The Telegraph. Por lo tanto, tras el despido de Devlin, contrató de inmediato a Kim Gavin, el director artístico de la boy band británica Take That, e integrante del equipo Stufish, que diseña los conciertos de los Rolling Stones. “La idea es formar una dupla creativa que pueda concebir un espectáculo completamente nuevo, ya que todo lo que pensó Esmeralda fue rechazado por Adele”, comunicó una fuente cercana a la orquestación de los shows.

Hasta el momento, el nuevo álbum de Adele, 30, no fue presentado en Las Vegas Simon Emmett - Sony Music

El drástico despido de su colaboradora lógicamente repercute en el tiempo de espera por una fecha concreta en la reprogramación de la residencia, fecha que los fanáticos, al no poder recibir una devolución del dinero invertido en los tickets, aguardan con una molestia que vertieron en las redes.

Recordemos que Adkins y Devlin protagonizaron lo que testigos describieron como “una discusión explosiva” en el proceso de armado de la residencia titulada Weekends with Adele. “A pesar de que costó millones armar el set, Adele no estaba contenta con el resultado y se lo dejó bien claro a Esmeralda”, reveló una fuente cercana al equipo. “Ella ya estaba nerviosa, y la pelea la hizo entrar en pánico, porque estaba desesperada para que todo fuera perfecto”.

Peleas, escándalo y versiones cruzadas

De acuerdo a algunas versiones, las peleas con Rich Paul fueron un factor incidente en el ánimo de Adele para llevar a cabo la residencia - Foto: Getty Images Getty Images - Getty Images North America

El regreso de la artista a los escenarios para la presentación de su cuarto álbum, 30, no pudo concretarse cuando en enero de este año, 24 horas antes del debut de su residencia en Las Vegas, Adkins comunicó que la cancelaba por razones de fuerza mayor.

Debido a esto, los conciertos programados para enero, marzo y abril se pospusieron. Aunque Adele explicó a través de un video en sus redes sociales, en el que se la notaba muy triste, que la decisión había sido tomada porque su equipo tenía Covid y faltaban elementos para que los shows fueran perfectos, la publicación The Sun informó que la cancelación respondió a otros motivos, entre ellos, mala predisposición de la cantante, pánico escénico y disgusto con el diseño de producción.

Adele anunció con un video la suspensión de sus shows en Las Vegas

Los responsables de la escenografía que se había armado en el teatro The Colosseum en el Caesars Palace comunicaron que, entre los atractivos del espectáculo, se encontraba una piscina que habían montado en el escenario que no fue del agrado de la artista. Adele la definió como “un estanque viejo” y se negó a seguir participando de las decisiones creativas en conjunto.

“La intención era llenar la piscina mientras la levantaban con un mecanismo tipo grúa, creando la ilusión de que estaba flotando en el agua”, detallaron. Por otro lado, The Daily Mail también se comunicó con el equipo de Las Vegas y el descontento fue notorio, tanto así que aseguraron que trabajar con Adele “fue una pesadilla”. Asimismo, el New York Post reveló que la cantante británica no pudo atravesar tranquila ningún ensayo, y que su noviazgo fue un factor incidente.

“Adele lloraba y gritaba, y estaba siempre hablando por teléfono con su novio, y muy quebrada”, informaron, en relación al agente deportivo Rich Paul, con quien habría discutido en varias ocasiones. Luego de la polémica suspensión de la residencia, fue Keith Urban quien terminó reemplazando a Adele, quien en febrero reapareció públicamente para los premios que destacan lo mejor de la música del Reino Unido: los Brit Awards. Adkins arrasó en las categorías de mejor álbum por 30, mejor canción por “Easy On Me” y mejor artista del año; además, interpretó uno de los temas más aclamados de su cuarto disco, “I Drink Wine”.