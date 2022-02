Adele: tras la polémica por la suspensión de sus shows en Las Vegas, se impuso como la gran ganadora de los Brit Awards

Regreso con gloria (y polémica). Desde su reaparición luego de varios años fuera del circuito musical, Adele no hace más que volver a acaparar la atención de todos. Tras haber presentado su nuevo disco, 30, el año pasado, la cantante se impuso ayer en la entrega de los premios Brit Awards -los mayores galardones a la producción musical del Reino Unido- en las categorías Mejor Álbum, Mejor Canción del año, por “Easy On Me” y Mejor artista del año.

Con estas tres nuevas estatuillas Adele asciende al segundo puesto en el ranking de artistas más premiados en la historia de los Brit Awards. Acumula doce, solo superada por Robbie Williams, que alcanzó 18 si se suman los de su carrera solista con los recibidos como parte del grupo Take That.

De este modo, Adele logró además correr el foco de atención (al menor por un rato) de nuevo en sus logros, ya que en las últimas, la cantante estuvo envuelta en polémicas por la repentina suspensión de sus shows en Las Vegas, y por los reclamos de sus fans.

De la decepción a la gloria

La semana pasada, y cuando todavía la cancelación de su residencia en La Vegas hacía ruido, su suerte volvió a cambiar: “Hola, estoy muy feliz de decir que actuaré en los Brits la semana que viene. Y también iré a ver a Graham para conversar en el sofá mientras estoy en la ciudad. Estoy deseando que llegue”, escribió la cantante. Y cerró su posteo con la frase “Oh, y Rich envía su amor”, para demostrar que no estaba peleada con su novio.

“¿Cuándo vas a reprogramar los shows en Las Vegas?”, “Necesitamos nuestro dinero”, “¿Por qué no podés hacer un anuncio sobre Las Vegas?”, “Vas a un show donde te van a premiar pero no podés ir a uno para tus fans”. En esa línea, bastante crispada, fueron los comentarios de los fans de la cantante cuando la última semana anunció que iba a realizar un show durante la ceremonia de los Brit Awards.

Al día de hoy no se sabe si reprogramará los shows que tenía previstos. Weekends with Adele tenía fecha de estreno el 21 de enero en el Colosseum del Caesars Palace, e iba a estar en cartel hasta mediados de abril, con dos funciones por fin de semana. Hasta ahora solo hay especulaciones. Se supone que podría ser estrenado en abril y que se extendería hasta junio.

“Vamos a reprogramar todas las fechas, estamos en eso ahora mismo, y voy a terminar mi show y voy a hacer un espectáculo como el que se supone que tengo que hacer. Siento mucho que haya sido imposible, nos hemos enfrentado a muchas cosas y no está listo. Lo siento mucho”, aseguró Adele a través de un video en Instagram.

Por su parte, los organizadores del espectáculo no dieron un testimonio demasiado alentador cuando se conoció la noticia de la cancelación de la cantante. Si bien la primera información que se conoció apuntó a que la decisión había sido tomada porque la mitad de su equipo tenía Covid y faltaban elementos “para que los shows fueran perfectos”, medios británicos y estadounidenses mencionaron otros factores.

The Colosseum había colocado una piscina sobre el escenario que Adele habría calificado como un “estanque viejo”. “La intención era llenar la piscina mientras la levantaban con un mecanismo tipo grúa, creando la ilusión de que estaba flotando en el agua”, explicaron los responsables de la escenografía a The Sun. The Daily Mail también se comunicó con el equipo de Las Vegas, que aseguró que trabajar con Adele “fue una pesadilla”. Y según un informe del New York Post Adele no pudo realizar con tranquilidad ningún ensayo. Habría sufrido pánico escénico.

Adele, durante su ingreso a la ceremonia de los Brit Awards 2022 NIKLAS HALLE'N - AFP

Los grandes ganadores de los Brit Awards 2022

Además de haber tenido una alfombra roja que acogió una gran diversidad de looks y estilos, los Brit Awards concentraron la atención del mundo musical gracias a la presencia de figuras de fama global.

La popular Olivia Rodrigo, por ejemplo, se quedó con la estatuilla de Mejor canción internacional, por su tema “Good 4 U”, y Billie Eilish se coronó como Mejor artista Internacional. Y en la categoría Mejor Grupo Internacional, el premio fue para Silk Sonic, el proyecto que comparten Bruno Mars y Anderson.Paak.

Entre los británicos, Dua Lipa se impuso en la categoría Mejor Artista de R&B, Wolf Alice fue elegido Mejor grupo y Ed Sheeran fue distinguido como Compositor del Año.