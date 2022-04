PH: la pregunta de Analía Franchín a Nicolás Riera sobre su vida sexual que descolocó al actor

El programa del prime time de los sábados de Telefe, PH: Podemos Hablar, genera climas para que los invitados no solo hablen de situaciones muy privadas con el conductor, Andy Kusnetzoff, sino también con colegas del mundo del espectáculo, quienes tienen la posibilidad de hacer preguntas en un segmento del ciclo en el que Andy “pasa la batuta”. Esto mismo sucedió cuando Analía Franchín pudo trasladarle una inquietud al actor Nicolás “Tacho” Riera vinculada a su intimidad.

“Es fuerte la pregunta. Sos un chico grande, pese a que parecés un niño”, le aclaró la panelista antes de meterse de lleno en el tema. “Quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en el pecho de una de las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador”, le consultó Franchín respecto a lo sucedido en 2011, cuando Riera era novio de la modelo y bailarina Silvina Escudero y se filtraron sus fotos privadas.

Si bien al comienzo se lo notó algo descolocado por la pregunta, intentó responderla de manera clara y precisa: “Fue una situación muy fea, no se vio bien”, comenzó Riera. “Sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota y no cuidan la intimidad del artista porque creen que uno tiene que contar y mostrar todo. Había mucha presión sobre el tema”, recordó, y luego deslizó una reflexión.

“Siento que es la vida y que todo el mudo lo hace. Veníamos de que el tema sexo sea más o menos tabú, pero no me parece algo negativo”, expresó y reveló cómo reaccionó en ese momento: “Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar”, contó.

Asimismo, Riera siente que “hay una doble moral con el tema del sexo”, y brindó sus razones. “Se habla poco, se hace mucho, y se critica algo que por ahí uno mismo hace y todavía no se termina de hablar con sinceridad del tema”. En ese momento, Kusnetzoff y Franchín intentaron descomprimir al asegurar que, a la distancia, quizá lo sucedido no haya sido tan grave. “No, con el paso del tiempo y cuando ves del peso de las cosas no es para nada grave”, compartió el actor de El primero de nosotros.

En mayo del año pasado, cuando estuvo invitado a Flor de equipo, el programa de Telefe que en ese momento conducía Florencia Peña, Riera recordó su noviazgo con la expanelista de Los Mammones, y explicó que jamás quiso negar ese vínculo sino preservarlo.

“Quizá uno niega un poquito de entrada hasta que se va conociendo. A Silvina no la negué, pero los dos cuidamos el vínculo al principio”, explicó, y en ese momento también buscó desdramatizar el impacto de la filtración de sus imágenes privadas en la bañera: “¿Quién no tiene una foto?”, interpeló.

Nicolás Riera, cuando estaba en pareja con Silvina Escudero fiftiesdiner.net

En ese momento, el panelista Marcelo Polino confesó haber sido testigo de ese romance: “Yo viví muy de cerca la relación con Silvina Escudero y cuando todavía no era muy pública la relación, él la acompañaba a las grabaciones, siempre con un perfil muy bajo y muy buena onda hasta que después no lo pudieron ocultar más”, reveló.

Por otro lado, el actor, quien es un apasionado por la astrología, reveló una técnica que suele emplear cada vez que una mujer le gusta. “¿Jugaste a hacerle la carta astral a alguien del medio?”, preguntó Florencia Peña con picardía. Tras pensarlo un momento, Riera contestó: “Lo uso mucho cuando me vinculo con alguien por primera vez. Necesito fecha, hora y lugar de nacimiento, tengo el programa en la computadora, lo cargo ahí y veo si sigo o ‘salí de acá’. Sirve mucho para uno, para ver que persona se está acercando a uno y qué te está trayendo”, concluyó muy risueño.