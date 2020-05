Billy Idol y Jimmy Fallon and The Roots cantaron el clásico "Dancing with myself" desde sus hogares con instrumentos caseros

Billy Idol se unió a Jimmy Fallon & The Roots , banda que suele acompañarlo al aire, para realizar una versión de "Dancing with Myself" con instrumentos "caseros" durante el último episodio de The Tonight Show .

"Gran vocalista y performer ", expresó el músico refiriéndose a las aptitudes del presentador y humorista al compartir el resultado final de esta interpretación del tema en las actuales condiciones de confinamiento.

Idol y Fallon se hicieron cargo de las voces principales. El segundo entonó las primeras estrofas del tema y luego el autor de la canción tomó el protagonismo, mientras el resto de los músicos se valían de artículos del hogar para acompañar las voces de ambos, que cantaron respectivamente desde sus hogares.

Los músicos se pusieron creativos y utilizaron tapas de ollas, bowls, pinzas, espátulas, cucharones, un procesador de alimentos y una botella de plástico para interpretar la canción de 1981. La actuación también incluyó una guitarra y un bajo.

Mientras la banda bailaba al ritmo de la canción, un clip compaginó videos caseros enviados por fanáticos bailando solos el tema, que parece un himno apropiado para el aislamiento en medio de la pandemia.

El cantante y el presentador también entonaron al unísono algunas estrofas en lo que fue una interpretación muy animada de un tema que invita a mover los pies del suelo.