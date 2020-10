The Kinks, a medio siglo de uno de sus mejores álbumes

23 de octubre de 2020 • 16:05

Una reliquia. Este año se cumple medio siglo de la salida del álbum de The Kinks Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One. Conocida simplemente como Lola, fue la octava producción discográfica de la banda creada a principios de los sesenta, por los hermanos Ray y Dave Davies. Este aniversario bien valía una reedición especial, para un público especial. Porque Lola, según destacan los especialistas, fue un álbum de canciones independientes (incluso tuvo un par de cortes de difusión), pero que apuntaba a conglomerarse de modo conceptual en una crítica de la industria musical. La reseña que en 1970 hizo del disco Melody Maker fue que era como si Ray Davies "diese un atrevido mordisquito al negocio musical".

Las reediciones, que se conocerán a partir del 11 de diciembre tienen varios formatos: CD, vinilos, libros. Ray Davies dijo del álbum: "Es una celebración de la libertad artística (incluida la mía) y el derecho de cualquier persona a ser libre de género si lo desea. El secreto es ser una buena persona y amigo de confianza".

Como anticipo se publica una canción, "The Follower - Any Time 2020", que fue grabada en aquellas sesiones pero que no llegó a integrar el disco y quedó inédita. Ahora tiene una versión para este siglo. "El aislamiento causado por el coronavirus puede dar a las personas tiempo para reevaluar el mundo y sus vidas", explicó Ray Davies. "La música puede consolar a los solitarios, trascender en el tiempo y no es el futuro o el pasado, ayer, hoy o mañana. Es en cualquier momento. Vi una forma de hacer que esta canción inédita de los setenta se conectara con una audiencia en 2020. También vi una forma de mostrar que la música puede viajar en el tiempo, que la memoria es instantánea y, por lo tanto, puede unirse a nosotros en el 'ahora'. Pensé esto como algo surrealista y luego me di cuenta de que realmente estaba sucediendo. La canción ha encontrado su lugar, ¡después de su cumpleaños 50!".

Un disco muy NORMAL

El extravío de parte de los instrumentos de Juana Molina y su banda antes de un show en un festival europeo hizo que la cantante se animara a subir al escenario sin sus equipos, con un show acústico que terminó subrayando la veta más punky de su trabajo. Eso le permitió enfatizar un nuevo perfil a su propuesta, que estaba caracterizada por un minucioso desarrollo sonoro y, muchas veces, un minimalismo de la música contemporánea no académica. Sus shows crecieron en voltaje. Como aquel imprevisto pudo ser capitalizado, también se puede decir que el último show que dio en un festival terminó convertido en su primer disco en vivo. Grabado en el marco del festival NRMAL (el 7 de marzo de 2020, poco antes de que la pandemia se esparciera en América y comenzaran las cuarentenas), el registro terminó en el porteñísimo estudio de Coca Monte y se convirtió en un álbum que ya está disponible en plataformas digitales. El repertorio es una selección de temas de los discos Halo, Wed21, Un día y el EP For Fun.

Girl Power 1

"Soltera" es el nuevo tema de Miss Bolivia y, en la era de las colaboraciones, eligió para este tema en especial la buena compañía de Cazzu. "'Soltera' es un canto a la libertad y la autonomía, un estilo de vida más que el estado civil de una persona. En estos tiempos difíciles donde la realidad y los vínculos han mutado para toda la humanidad, el baile y el reencuentro, la comunidad como forma de sanar y empoderarse se vuelve indispensable. Dejar atrás los prejuicios y que la diversión colectiva y genuina nos ayuden a repensar los guiones y mandatos sociales y culturales que muchas veces nos moldean y doblegan". Así de clarito lo explica.

Girl Power 2

La girl band Little Mix acaba de publicar un nuevo single que sirve de anticipo del álbum Confetti, que se estrenará en noviembre. Jade, Perrie, Leigh-Anne y Jesy ya tienen listas las trece canciones que incluirá la nueva producción. Coescrita por la colaboradora de Ariana Grande, Tayla Parx, y coproducida por MNEK, la canción "Sweet Melody" ya está disponible, con su respectivo video.

Temporada completa y nuevo álbum

Después de los siete episodios que la banda Gorillaz fue estrenando durante el año, finalmente lanzó en formato digital Song Machine: Season 1 - Strange Timez. Las aventuras de Noodle, 2D, Murdoc y Russel en el estudio y a través del mundo completaron una saga que permite ahora publicar un álbum. La versión "Deluxe" tiene 17 canciones. Además, el grupo aprovechó este lanzamiento para anticipar que hará un show en vivo, en diciembre.

