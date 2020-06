Aurora Home Festival, como los encuentros reales, pero en modo virtual Crédito: Tato Alasino

La Ciudad de Buenos Aires tiene un protocolo para que, durante la cuarentena por coronavirus, los músicos profesionales puedan volver a los estudios para grabar canciones o discos completos y a las salas de música y teatros para hacer shows siempre que sean para streaming y sin presencia de público . La iniciativa que presentó hace más de un mes la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (Acmma) tuvo eco en diversas dependencias del ejecutivo de la ciudad y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, finalmente dio la noticia en redes sociales la semana pasada. Y esta semana se formalizó con la publicación del protocolo, que se puede descargar en PDF , y el formulario que se debe completar de su Anexo I que representa una declaración jurada para volver al trabajo . Cuando se tenga toda la información asentada debe ser enviado a ddjjstreaming@buenosaires.gob.ar con antelación. Al menos cinco días hábiles antes de la actividad que se vaya a realizar en estudios o teatros.

Lo que parecía una gran noticia vino acompañada de varias críticas. Entidades representativas de los trabajadores de la actividad musical, como la Unión de Músicos Independientes (UMI), el Sindicato de Músicos (Sadem), la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio (Aatia), la Cámara de clubes de música en vivo (Clumvi) y la Red de Mujeres en el Sonido solicitaron un reunión con Enrique Avogadro, el titular del área de cultura del gobierno porteño, por estar en desacuerdo con parte de la reglamentación. El articulado de la norma dejaría afuera a muchos espacios que habitualmente producen música. Además, se cuestiona la implementación de horarios nocturnos que limitarían la actividad, la condición de haber grabado discos o estar asociado a ciertas entidades musicales para obtener permisos, la cantidad de personas por metro cuadrado y el hecho de que el protocolo no contemple, clases de música y ensayos previos a grabaciones, en salas y casa particulares.

"Celebramos en primera instancia esta importante noticia que habilita la vuelta a la actividad musical. Sin embargo, consideramos necesario expresar nuestra preocupación, entendiendo que es preciso señalar los aportes informados en el Protocolo marco que los sectores en su conjunto y en colaboración hemos desarrollado", explicaron.

Por otra parte, en el ámbito del Estado nacional, se acordó un "protocolo general para todo el sector de la música que realicen actividades sin público en las zonas geográficas en estado de FASE 3 y FASE 4 de la cuarentena y con la posibilidad de ser adaptado a las siguientes fases de acuerdo a lo permitido en cada municipio y gobernación".

Esto surgió de reuniones entre el Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo , junto a referentes del sector de la música.

Charly según Pettinato

Charly García y Roberto Pettinato

Durante la última década Roberto Pettinato lanzó un par de discos ligados al free jazz. Su más reciente proyecto no está relacionado al free (excepto en algunas introducciones y otras licencias que se toma el saxofonista) pero sí al jazz. Se trata de un homenaje que le hizo a Charly García (Pettinato Plays García) con estética jazzera en un repertorio que no es lo más difundido del astro del rock argentino. "Say no more", "Viente trajes verdes", "Transatlántico Art Deco" , "Tango en segunda", "Happy and Real", "Película sordomuda", "Ipad Church Number 9" (tema inédito), "Vos también estabas verde" y "Total interferencia". Hacia el final aparecen otra vez "Say No more" y "Tango en segunda", con la participación de Charly García. Las claves de este disco son la musicalidad de la obra, el funcionamiento grupal de la banda de Pettinato y cómo el piano establece los climas (el moto perpetuo de "Vos también estabas verde" es uno de los más finos detalles del disco), para las melodía, generalmente interpretadas en el saxo.

Lo que viene

El viernes salió el nuevo disco de Norah Jones . Se llama Pick Me Up Off the Floor y es el séptimo de su carrera. Trae temas atravesados por cierta tristeza o melancolía que se establecen, según el caso, a veces a partir de los títulos. "How I Weep'', "Hurts to Be Alone'', "Heartbroken, Day After'' y "Stumble On My Way'' son algunos de los once tracks. En cambio, otras como "To Live" y I'm Alive" podrán sonar más esperanzadoras.

Duki publicará 24 , que no es una serie de espionaje en varias temporadas sino un EP de cuatro temas (saldrá el 24 de junio, día en que cumplirá 24 años). Como adelanto, esta semana publicó una canción aunque no será parte de es nueva entrega. Lo que ya está sonando es "Acapella", un tema que grabó durante la cuarentena, en su propio estudio.

En streaming

Aurora Home Festival es un festival de tres días que se realizará del 18 al 20 de julio e intentará recrear los megafestivales reales pero en condiciones virtuales. Ese es el desafío propuesto por un grupo de emprendedores y artistas mendocinos que desarrollaron una plataforma para recorrer bares, salas de workshops y escenarios con programación artística, con el fin de recaudar dinero para los músicos afectados por la paralización de la industria debido al coronavirus.

El debut de Luciano Pavarotti en el Teatro Colón fue en 1987, para una versión de La Bohème . El registro de la función que dio, en el rol del Rodolfo, el 16 de agosto de aquel año se podrá escuchar a través de Cultural en Casa . La versión contó con la dirección musical de Leone Magiera al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirección de escena de Sarah Ventura, la participación del Coro Estable del Teatro Colón dirigido por Alberto Balzanelli, el Coro de Niños del Teatro Colón conducido por Valdo Sciammarella y un reparto integrado por Kallen Esperian, Nuccia Focile, Ricardo Yost, Jeff Mattsey y Mario Solomonoff, entre otros.

El ciclo Italia XXI que cada año se realiza en el Teatro Coliseo retoma su actividad, pero vía streaming, obviamente. El 21 de este mes, a las 18, se transmitirá el concierto que dará la cantante italiana Tosca . Se podrá ver desde todas las redes sociales del Teatro Coliseo. YouTube , Instagram y Facebook.