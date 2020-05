Tras quedar afuera del acústico que Oasis hizo para MTV en 1996, Liam Gallagher tendrá su propio Unplugged Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 12:11

La disputa entre los hermanos Gallagher parece no tener fin. En medio de la cuarentena surgen más y más capítulos de los chicos de Manchester y sus temas pendientes. Uno de ellos: los reproches por la ausencia de Liam Gallagher en el Unplugged de MTV de Oasis, en 1996, por una laringitis. Sin embargo, habrá revancha para el menor del equipo, que tendrá su propio acústico el próximo 12 de junio.

Se trata de un disco donde estará el material que grabó en formato "desenchufado" producido por la cadena musical que se hizo en el verano boreal en el City Hall de la ciudad de Hull, en Yorkshire, Inglaterra. Liam incorporó, dentro de la selección, temas de sus dos trabajos solistas [ As You Were , de 2017, y Why Me Why Not , de 2019] y también, por supuesto, clásicos de Oasis.

Para este trabajo, que postergó su estreno por la pandemia del coronavirus, Liam contó con una orquesta de 24 músicos y con el guitarrista Paul Arthurs, ex Oasis, con el que recordaron temas inoxidables de su banda consagratoria. Algo de este trabajo se pudo escuchar en enero, cuando Liam publicó Acoustic Sessions , un EP de ocho canciones.

Lejos de ese olvidable agosto del 96 en que Liam miró cómo su hermano hacía el Unplugged sin él, en esta oportunidad la vida le dio revancha. Días atrás, las peleas entre Noel y Liam volvieron a resurgir en los medios, luego del que el mayor de los Gallagher compartiera un tema inédito de Oasis sin mencionar siquiera a su hermano.