Cómo es el nuevo disco de Liam Gallagher

Liam Gallagher - 'Why Me? Why Not'

Tres estrellas y media

No es una sorpresa que a Liam Gallagher le haya costado encontrar su propia voz creativa en la década que vino después de la caótica separación de Oasis. Su intento de formar un grupo nuevo con los antiguos miembros de Oasis, salvo su hermano Noel, era cómico, por el simple hecho de que el que escribía todas las canciones era Noel (imagínense a The Who sin Pete Townshend).

La mitad de As You Were, el debut solista de Gallagher de 2017, contaba con colaboraciones de los importantes co-compositores y productores Greg Kurstin y Andrew Wyatt, que habían trabajado con todo el mundo, desde Beck hasta Adele. Ahora, en Why Me? Why Not, su gran nuevo disco, todos los temas han sido co-compuestos por Kurstin y Wyatt, porque, como admitió el propio Gallagher, él no es un compositor. Quizás no haya una "Wonderwall" ni una "Champagne Supernova" (incluso Noel no volvió a estar a la altura de esos clásicos), pero canciones pegadizas como "Once" y ""Alright Now" están cómodamente al nivel de los últimos trabajos de Oasis.

El disco se abre con la abrasadora "Shockwave", en la que Kurstin toca la armónica, la pandereta, la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, y Gallagher desaconseja traicionar a los amigos. El tema que recorre el disco es la nostalgia; Gallagher incluso preparó su lanzamiento para que saliera con el documental As It Was, una retrospectiva de su pasado y la difícil separación de Oasis. "Dijiste que viviríamos para siempre/¿A quién te pensabas que engañabas?", dice, haciendo un guiño al tema de Definitely Maybe en "One of Us", un emotivo punto alto del disco. "A la larga, eras solo uno de nosotros".

No sería un disco de Gallagher sin una oda a John Lennon y Why Me? Why Not cumple con todos los requisitos. El nombre del disco sale del título de dos dibujos de Lennon, y Gallagher dijo que el tema del título -con un groove firme y un riff candente- se parecía a "Come Together". La triste melodía de "Once" es un eco de "Jealous Guy", de Lennon, y allí Gallagher suena más sabio que nunca: "Creo que es verdad lo que dicen de que el sueño era prestado/Devolvelo mañana".

Tras la pasional "The River", el disco cierra con "Gone", un final burbujeante con un delicado arreglo de cuerdas. "Oh, yo solía irme y volver otro día", canta. "Pero ahora no sé cuánto tiempo me voy a ir". Ojalá no sea mucho.