Diego Mancusi 5 de noviembre de 2020

Ariana Grande. Positions. Canciones: "Shut Up", "34+35", "Motive" feat. Doja Cat, "Just Like Magic", "Off the Table" feat. The Weeknd, "Six Thirty", "Safety Net" feat. Ty Dolla $ign, "My Hair", "Nasty", "West Side", "Love Language", "Positions", "Obvious" y "POV". Discográfica: Universal Music Group. Nuestra opinión: Bueno.

Para Ariana Grande, 2017 y 2018 contaron como una década. Un atentado de ISIS en un show suyo en Manchester, Inglaterra dejó un saldo de 23 muertos y más de 800 heridos. Se separó del rapero Mac Miller y apenas un mes después se comprometió con el comediante Pete Davidson... y entonces Miller falleció de una sobredosis y se la culpó veladamente y todo el revuelo terminó por dinamitar su relación con Davidson. Desde ese momento hasta hoy, Grande editó tres discos (Sweetener, de 2018; thank u, next, de 2019 y el flamante Positions) que pueden entenderse como tres partes de una misma catarsis. La reacción de la artista a tiempos tan ajetreados fue dejar atrás la sobreactuación caricaturesca de emociones, las acrobacias vocales y los manierismos de estrella juvenil para asentarse como creadora que creció de golpe porque no le quedó otra y rebota del sufrimiento con tres sentimientos positivos diferentes: la alegría (Sweetener), la irreverencia (thank u, next) y ahora, en Positions, la pulsión sexual.

No estamos hablando de ser sexy, sugerente o pícara, estamos hablando de cantar "mi vagina está diseñada para vos" ("Nasty"); preguntarse cómo estará un hipotético amante usando su lengua por estos días ("Shut up") o directamente titular una canción "34+35" (con hacer la suma alcanza para saber de qué trata, pero por si quedan dudas: "¿Podés quedarte despierto toda la noche y fornicar hasta que se haga de día?", desafía en el estribillo). Quienes por algún motivo le hayan perdido el rastro en los últimos dos años y sigan viéndola como la niña prodigio que actuaba en las series de Nickelodeon con orejitas de gato, se van a encontrar con una mujer que reclama, no sólo la propiedad del goce, sino también su derecho a expresarlo con el mismo desparpajo que tanto se le permite (y hasta se le celebra) a sus colegas varones. Y a fin de cuentas con eso cierra el círculo: de distintas maneras, su trilogía dice "me niego a un remordimiento que me quieren adosar pero no es mío"

Ahora bien: Positions no es un ensayo sino un disco pop, con lo cual cualquier declaración de principios queda condicionada por su capacidad para cautivar de una u otra forma a quienquiera que esté dispuesto en ser su público. Y ahí es donde las buenas intenciones terminan chocando contra un R&B trillado y con pocos matices, que consiste casi ubicuamente en un beat de batería electrónica, pista de click y colchón de synth para que su voz alterne entre subirse a la melodía con destreza de diva soul y disparar fraseos de hip hop con -vale decir- sorprendente eficiencia ("Six Thirty" es la canción donde mejor luce sus dos vetas). El medio tiempo casi sin excepción incluso entierra las colaboraciones con The Weeknd ("Off the Table"), Ty Dolla $ign ("Safety Net") y Doja Cat ("Motive") en la oscuridad de lo indistinguible, cometiendo así el gran pecado de Positions: pretender ser un disco explícito que -por fuera de las letras- parece no tener libido. Con todo, no deja de ser el moño para un período postraumático en el que la prioridad era reagruparse para atacar. "Todos esos demonios me ayudaron a ver esta mierda de manera diferente, así que no estén tristes por mí", canta en "Shut up", y como síntesis funciona a la perfección.

