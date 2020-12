Mau y Ricky: "Tenemos mucho contacto con nuestras raíces argentinas, más de lo que se imaginan" Crédito: Sony Music

La simbiosis que hay entre ellos se percibe a los pocos minutos de conocerlos. Mau y Ricky Montaner son más que un dúo musical, son hermanos, y en eso está su gran fortaleza. Se conocen más que nadie, se admiran mutuamente y se acompañan como pocos, en especial en épocas de incertidumbre como las que presentó este 2020.

Acostumbrados a viajar por toda latinoamérica llevando su música como bandera, la pandemia los puso ante un reto inusual: frenar todos sus planes y quedarse en casa, en Miami, durante más de nueve meses. "Siento que cuando nos subamos a un escenario de nuevo puede que nos desmayemos de la emoción", dice Mau en una charla exclusiva con LA NACION a través de zoom, añorando el momento de volver al ruedo. "Vivimos para poder impactar la vida de la gente, y cuando uno está en persona, teniendo contacto físico y visual, se logran cosas aún más profundas y más bonitas que a través de una cámara", agrega sobre lo que más extraña de los conciertos.

"Una de las cosas que más nos dolió fue cambiar la fecha de nuestro Luna Park [previsto para el 20 de septiembre, postergado con fecha a confirmar], porque siempre ha sido un sueño nuestro tocar ahí", se lamenta Ricky, sentado al lado de su hermano. "Igual que se preparen, porque estamos planeando la gira más importante que hemos hecho hasta ahora para cuando podamos volver".

-A pesar de todo los planes que tuvieron que frenar, durante la cuarentena no se quedaron quietos sino que se pusieron a trabajar arduamente en Rifresh, el disco que acaban de lanzar ¿Cómo surgió y que significa para ustedes?

Ricky: -Es un álbum que surge durante la segunda semana de la cuarentena. Empezamos a pensar que esto iba a durar más de lo que pensábamos inicialmente y dijimos 'oye, ya tenemos un disco avanzado pero abandonémoslo y concentrémonos en hacer algo nuevo y dedicarle el tiempo que requiera'. Así fue como nos encerramos tres meses en una casa a hacer la música que nos salía del corazón, y eso literalmente es Rifresh. Hicimos lo que nos pareció, no seguimos ningún tipo de esquema, solo los que nos provocaba el momento. Estamos muy contentos con lo que salió, siento que es un álbum que invita a la gente a abrazar eso que los hace diferentes, un álbum distinto dentro de la industria en la que está, porque nosotros somos distintos, lo que es una fortaleza nuestra. Muchas veces los artistas nos ponemos a escuchar qué están haciendo nuestros colegas para buscar algo parecido a lo que ya funciona, cuando en realidad nuestro trabajo es hacer cosas diferentes, que sorprendan.

-Este álbum tiene dos características que lo definen: una es que no hacen colaboraciones con otros artistas, y otra que no solo fusionaron el pop con lo urbano, sino que también con otros ritmos. ¿Por qué?

Mau: -La respuesta para ambas preguntas es un poco la misma. Queríamos evolucionar, crecer, tener un disco que en 30 años, al mirar para atrás, nos haga decir 'wow'. Para nosotros era importantísimo que la gente que nos sigue tenga una experiencia casi sorpresiva y nueva, como si fuese el primer disco que escuchan de Mau y Ricky. Amo imaginarme el pensamiento de nuestra gente escuchando el disco y diciendo, 'jamás pensé que esto iba a sonar de esta manera'. No tuvimos colaboraciones precisamente para poder llegar a ese punto. Muchas veces cuando uno hace un tema con otro artista tiene que ceder para llegar a un punto medio, y en este caso si el otro no hubiese estado de acuerdo con lo que Ricky y yo queríamos comunicar, no íbamos a poder llegar a donde llegamos.

-En esta nueva etapa no solo innovaron con la música sino también con los videoclips que tienen una estética muy particular ¿Cómo llegaron a esas ideas?

Ricky: -Le echamos mucha cabeza a los videos y a toda la parte audiovisual de este álbum. Nos reunimos con Stillz, que es el director y que por ese entonces era mi vecino, y estuvimos muchas noches hasta las cinco de la mañana creando los conceptos y escuchando las canciones. También vimos muchos videos en YouTube de los artistas a los que admirábamos cuando crecíamos, como Limp Bizkit y Eminem, y pensamos en como recrear algo de eso. Para la gente de mi edad o un poco mayor esto va a ser algo nostálgico, pero para la gente menor va a ser algo que no vieron antes. Pensamos como traer algo de los 90 o principios del 2000 al hoy, para que se sienta moderno también. Todavía faltan los videos de Fresh y Dolería.

-Además de hacer sus propias canciones suelen componer para otros artistas. Son responsables de grandes éxitos de la música latina como "Vente pa'ca", de Ricky Martin y Maluma, y "Sin pijama", de Becky G y Natti Natasha ¿Qué diferencia hay entre componer para ustedes y para otros?

Mau: -Cuando escribimos para otros tenemos que ponernos en sus zapatos. No solo imaginarnos qué diría ese artista hoy sino qué diría en el futuro, tratando de aportar de alguna manera un granito de arena en su evolución. Cuando escribimos para nosotros tendemos a ser más exigentes sobre lo que estamos buscando y cuál es el próximo paso en nuestra carrera. Muchas veces nos pasó de dar un paso que capaz no era el indicado, entonces tuvimos que echar para atrás y corregir. En este caso incluso tratamos de ser súper conscientes de eso, cómo debe sonar cada tema y por qué. Entonces siento que me divierte y emociona muchísimo más hacer algo para nosotros, aunque cuando me toca trabajar para otros lo disfruto también.

-¿A quién les gustaría componerle una canción, que todavía no lo hayan hecho, y con quién les gustaría hacer una colaboración?

Ricky: -Me gustaría mucho trabajar con J Balvin, que es un gran amigo nuestro. También con Bad Bunny, que a pesar de que lo conocemos y hemos estado un par de veces con él, no hemos interactuado tanto como nos gustaría. Siento que podríamos tener muchas "vainas" en común, porque tenemos influencias parecidas en cuanto a los gustos musicales, podría ser muy "cool" y diferente hacer algo juntos. Hay muchos artistas argentinos que también me parecen lo máximo, como Wos que es genial y me encantaría hacer algo con él.

Mau: -Sí, con Wos me fascinaría, o con Abel Pintos

Ricky: -Sí, con Abel y con Trueno me encantaría. Hay varios artistas argentinos que son súper talentosos. Khea es otro.

Vida en familia

Antes que nada, Mau y Ricky son hermanos, y esa es su gran fortaleza Crédito: Sony Music

-En Argentina hay un dicho que dice, "se pelean como hermanos". ¿Hay desencuentros entre ustedes?

-Mau: -Hay muchos menos de lo que la gente se imagina. Sí, somos hermanos y tenemos una relación de hermanos con diferencias, porque somos muy distintos, pero la verdad eso también hace que nos complementemos. Muchas veces los hermanos juran que al ser diferentes no pegan, y es precisamente al revés, porque nosotros descubrimos que eso nos hace mejores: mis debilidades son sus fortalezas y mis fortalezas son sus debilidades, y esa es la razón por la cual somos este equipo. Hay muchísimos artistas más talentosos que nosotros, más guapos y más todo, pero no hay ningún solista, dúo o banda que tenga la relación que tengo yo con mi hermano. Nos hemos dado cuenta de eso y es la razón por la cual protegemos mucho ese vínculo y tenemos como prioridad, además de construir una carrera grande, tener una relación saludable entre los dos. Eso es lo que más importa, porque de ahí parte todo lo otro. Nuestra habilidad de conectar con la gente, más allá de nuestras canciones, es lo que somos nosotros como hermanos, y ese es el amor que tratamos de traerle al mundo.

-Durante toda la cuarentena se siguió mucho a través de las redes sociales al "clan Montaner". ¿Qué se siente ser parte de esa gran familia de artistas?

Ricky: -¡Es lo máximo! Nosotros sabemos que nuestro propósito va más allá de la música. Saber que podemos inspirar a millones de familias de todos lados a quererse, amarse, a poner el respeto como el principal atributo del vínculo y perseguir eso, es maravilloso. Transmitir esa luz de familia que capaz es lo que la gente ve en nosotros. No somos perfectos, para nada, somos todos muy diferentes pero nos amamos, y ese ejemplo me parece muy bonito. Al final del día, y con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que amarse es lo que importa.

-¿Se divierten tanto como se ve a través de las redes?

Mau: -Sí, incluso más. Hay momentos cuando ya estamos todos hechos leña que no aparecen. Hay cosas que uno no muestra y que son aún más divertidas e indecentes.

-Su papá, Ricardo Montaner, es argentino y ustedes tienen familia acá... ¿Quién es el más argentino de los dos?

Ricky: -Ahora yo [dice levantando la mano y poniéndola adelante de la cara de su hermano que comienza a reírse].

Mau: -Bueno, aquí hay una desventaja clara, porque esa pregunta no es justa. Ricky claramente tiene mucha exposición a la Argentina [está de novio con la actriz Stefi Roitman], pero yo puedo decir que por mis habilidades futboleras, que son mejores que las de él, soy un poco más argentino.

Ricky: -Es cierto que tus habilidades son mejores, pero no tiene nada que ver...

Mau: -Pero también mis habilidades de hacer asados. No sé si es por algo que transmito a través de las manos cuando lo hago o por el olfato, pero ese detalle me hace muchísimo más Argentino.

Ricky: -Si, hace mejores asados que yo.

Mau: -No mentira, seguramente él gana, solo estoy buscando cualquier excusa para ganarle a él. Lo que sí es verdad es que tenemos mucho contacto con nuestras raíces argentinas, más de lo que se imaginan.

El amor entre Ricky y Stefi Roitman

Muy enamorados, Stefi y Ricky decidieron consolidar su relación comprometiéndose a comienzos de octubre Crédito: Instagram @stefroitman

A finales de 2019, Ricky conoció a la actriz y modelo argentina Stefanía Roitman y quedó completamente obnubilado. En el mes de febrero la pareja oficializó su noviazgo y ella, ni bien comenzó la pandemia, decidió quedarse en Miami para hacer la cuarentena junto a él. La conexión entre ellos fue tan grande y el amor creció tan rápidamente, que a finales de septiembre él le propuso casamiento... ¡Y ella dijo que sí!

-Ricky, es imposible no preguntarte por tu futuro casamiento con Stefi. ¿Ya tienen fecha?

Ricky: -Estoy muy enamorado pero todavía no hay fecha de casamiento. Estamos viendo que baje un poquito lo de la pandemia, porque ella quiere que toda la gente que ama esté ahí, y yo quiero hacerle realidad ese sueño. No queremos estar lidiando con cosas como, 'no pudo viajar tal' o 'no se puede hacer una boda tan grande'. Nos lo tomamos con calma y mientras vamos armando lo que se puede, viendo distintas posibilidades de lugares y llevándolo a cabo poco a poco. Esperamos poder tener pronto noticias de cuando será.

-¿La cuarentena te ayudó a ver que era la mujer de tu vida y acelerar un poco todo?

Ricky: -Claro. Yo creo que esta cuarentena ha ayudado a concretar parejas o a destruirlas, ha sido una prueba de fuego para que muchos decidieran si estaban con la persona que querían estar. En nuestro caso, ahora acabamos de comprarnos una casa, pero hasta octubre estuvimos viviendo en mi departamento, que era muy bonito pero de un solo ambiente grande. Estuvimos las 24 horas del día durante ocho meses juntos. Salvo los 3 meses que nos abocamos a hacer le álbum, el resto del tiempo éramos ella, el perro y yo. Definitivamente aceleró procesos, porque terminamos viviendo cosas que no habíamos vivido antes o que no hubiésemos vivido estando de gira.

-Mau, vos que estás casado ¿Le dás consejos a tu hermano?

Mau: -No tanto, creo que él lo tiene muy claro todo, es tremendo novio. Amo ver lo bien que le hace ella, lo cerquita que está de dar un paso que yo juraba que todavía faltaban varios años para dar. Cambió mucho su mentalidad, porque mi hermano nunca ha estado apurado ni ha sentido la presión de casarse porque yo lo hice. Él decía 'cuando conozca a la persona indicada', y cuando llegó Stefi a nuestra vida algo pasó que fue hermosísimo, algo que solamente Dios puede lograr, una conexión muy hermosa. En el momento en que vi la relación que estaban construyendo supe que esto iba a suceder, porque se parecía demasiado a lo que sentí yo y a como actué cuando conocí a mi mujer.

