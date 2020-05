En cuarentena Metallica grabó una nueva versión de "Blackened"

El alto registro de videos en redes sociales no es producción y consumo exclusivo de millennials y centennials. Unos veteranos rockeros metaleros nacidos a principios de la década del sesenta en California también son capaces de subir una canción y lograr que en pocas horas sea vista por más de medio millón de personas de su generación y de las que vinieron después. Hace unos días cada músico de Metallica, desde su casa, tocó una versión de "Blackened", tema que la banda publicó en 1988 y que, incluso, sirvió para bautizar su propio sello discográfico.

Para la tarde del sábado las reproducciones se acercaban vertiginosamente al millón. El comentario que agregaron a la publicación en YouTube fue: "Aquí hay algo que cocinamos en los últimos días. Espero que estén sanos y salvos. Que tengan un excelente fin de semana" ( "Here's a little something we cooked up over the last few days. Hope you're all safe & sound. Have a great weekend" ).

El tema, originalmente publicado en el álbum And Justice for All , tiene en este caso una versión casi fogonera, con el comienzo de la guitarra acústica del cantante James Hetfield, a la que luego se van sumando la batería de Lars Ulrich, la guitarra eléctrica de Kirk Hammett y el bajo de Robert Trujillo.

La versión de 1988

A mediados del año pasado el grupo tomó un receso para que su cantante pudiera tratar sus problemas de adicciones. La actividad se retomó en febrero de este año pero la pandemia obligó a los músicos a otro impasse. Mientras tanto, siguen proyectando cosas. Lars Ulrich chateó con algunos fans recientemente y sugirió la posibilidad de un nuevo disco, una vez que el Covid-19 deje de ser una amenaza.

"Quizás en un mes o dos esté la posibilidad de que los cuatro nos juntemos en nuestro estudio en el norte de California, si la cuarentena y las órdenes de quedarse en casa disminuyen. ¿Habrá un disco nuevo de Metallica? No lo sabemos, pero si tú y yo y el resto del mundo seguimos aquí sentados de aquí a seis meses o un año, diría que es muy posible", explicó.

El compilado "argento"

Vale recordar que Metallica debía visitar la Argentina para dar un concierto el 18 de abril pasado, pero la pandemia coronavirus hizo que el show se cancelara hace más de un mes. Justo ese día el grupo subió un álbum a Spotify donde compiló 18 canciones en vivo que fueron interpretadas a lo largo de todas sus visitas a nuestros país, entre 1993 y 2016.