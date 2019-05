La diva dijo además que no vio el documental en el que se lo acusa de pedófilo, Leaving Neverland, al ex astro del pop

Madonna no tiene medias tintas a la hora de opinar. En momentos en los que aún conmociona Leaving Neverland, el documental sobre los abusos sexuales que habría cometido Michael Jackson contra niños, la reina del pop decidió afirmar: "Es inocente hasta que se demuestre lo contrario". No obstante, la diva admitió que no vio el film.

"No tengo una mentalidad de linchamiento por lo que, en mi opinión, la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo Madonna en una entrevista con la revista Vogue británica. Y explicó: "Me han lanzado mil acusaciones que no son ciertas. Así que mi actitud cuando la gente me dice cosas sobre otras personas, es: ´¿Podés probarlo?´"

Ante la pregunta de si las acusaciones que se ven el en documental del cantante que murió en 2009 no son una prueba para ella, la cantante contestó: "No sé, no he visto la película. Pero supongo que sería gente contando eventos reales pero , por supuesto, la gente a veces miente (...) Así que siempre digo: ´¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere la gente con esto? ¿Hay personas que piden dinero, hay algún tipo de extorsión? (...)' Yo tomaría todas esas cosas en consideración".

Leaving Neverland es un minucioso documental dirigido por Dan Reed en el que entrevista a los dos hombres que acusan a Jackson de haber abusado de ellos cuando eran niños. La contundencia de lo que se ve en el film hizo que la música del astro del pop fuera prohibida en las radios de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y a nivel local, Radio Metro. Otro ejemplo de esto es la decisión de la cadena Fox de retirar de circulación el episodio de Los Simpson en el que Michael Jackson había puesto su voz.

Hace poco, quien fue su amigo, Paul McCartney, se mostró apenado por lo que muestra el film de Reed: "Michael Jackson era un gran gran talento, un gran artista, un gran cantante y un gran bailarín, y durante años amamos todo eso, pero nadie sabía de ese otro lado que se muestra en el documental. Puedo entender por qué la gente dice que ya no quiere escuchar su música. Me siento muy triste porque cuando lo conocí era un buen tipo y yo no sabía de su lado oscuro".

Además explicó: "Prefiero conservar los recuerdos personales y el otro lado es el otro lado, no sé de eso pero puedo entender que la gente esté decepcionada con él y enfadada".