Movistar FriStyle: Duki vuelve a las "batallas" para enfrentarse con un amigo

Duki se enfrentará con su amigo Dtoke en la cuarta edición de Movistar Fristyle Crédito: Movistar Fristyle

Siempre se vuelve al primer amor: Duki será parte de una batalla de freestyle este jueves en el marco del Movistar FriStyle, que podrá verse en vivo por streaming a través de las cuentas de YouTube y Twitter de Movistar Argentina. La estrella más grande de la música urbana local, que abandonó las competencias en 2017, se encontrará con su amigo Dtoke, el máximo exponente argentino de la disciplina, en una exhibición por streaming.

La cuarta edición del Movistar FriStyle es, a todas luces, un cruce de gigantes. Por un lado, Duki, que hizo sus primeras armas en las batallas pero al poco tiempo se volcó por completo a la música, volverá a tirar rimas improvisadas. Sin embargo, fue en El Quinto Escalón, la competencia de freestyle que terminó por convertirse en la más grande de habla hispana y por donde pasaron también Wos y Paulo Londra, donde construyó su personalidad y también las amistades que hasta hoy mantiene. Es por eso que el streaming de este jueves tendrá sabor a reencuentro.

El ascenso meteórico de Duki no se puede explicar sin entenderlo como parte del fenómeno de las batallas de freestyle. Allí forjó amistad con Ysy A, su organizador, y cuando el evento estaba en su mejor momento decidieron dejar todo y meterse de lleno a grabar canciones. "Guacho, hay algo que no están viendo, la data es la música", cuenta Duki que se decían mutuamente. "Hace años que no se hace algo grosso acá, mirá cómo se están pegando todos con el trap, Anuel, Bad Bunny... y mira cómo rapeamos nosotros, los flows que tenemos". En agosto de 2016, de hecho, Duki ganó la fecha de El Quinto Escalón y se quedó con el premio que había ido a buscar: la grabación de un tema propio.

Visto a la distancia, en la infinidad de videos que suman cientos de miles de visitas en YouTube, puede notarse como Duki disfrutaba más de encontrar un buen flow que de la competencia en sí. Los punchlines (el remate con el que se finaliza un patrón) estaban lejos de ser su fuerte. La creatividad para fluir sobre los beats, casi como si estuviera componiendo una canción en tiempo real, eran su gran atractivo. Por eso, cuando pudo enfocarse en la música no lo dudó. "She Don't Give a FO" y "Rockstar" se convirtieron en los hits fundacionales del trap local y desde entonces no ha parado de cosechar reproducciones y seguidores. "Goteo", su último gran éxito, está nominado a los Latin Grammys en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

Los pergaminos de Dtoke no son menores. Se trata, sin duda alguna, del máximo exponente del freestyle argentino. Fue campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2015, y dos veces de la nacional (ese mismo 2015 y también en 2013). Además, y como una suerte de justicia poética, en 2017 ganó la última edición de El Quinto Escalón, en el Microestadio Malvinas Argentinas con entradas agotadas.

Dtoke, que se mantiene activo en competencias como la Freestyle Master Series (liga profesional de batallas que se extiende durante todo el año con participantes fijos), es una leyenda viviente del freestyle de habla hispana. Desde sus comienzos en el Halabalusa, la mítica competencia de zona sur, hasta sus participaciones en escenarios internacionales, incluso a veces como jurado, se ha forjado como una figura imprescindible en la historia del movimiento. Actualmente también ha desarrollado su faceta como streamer en la que, entre otras cosas, analiza batallas. Allí también las visualizaciones, tanto en Twitch como en YouTube, se cuentan en cientos de miles.

De hecho, Duki fue invitado recientemente a una de las transmisiones de Dtoke, que bien sirve como una prefiguración de lo que sucederá este jueves en el Movistar FriStyle con la conducción de El Misionero, histórico host de batallas.

