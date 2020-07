Mercedes Sosa llegó por primera vez al gran escenario del folclore en 1965 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 18:57

El próximo jueves la artista Mercedes Sosa cumpliría 85 años. La fecha de su nacimiento, que coincide con el Día de la Independencia, sirve para recordarla pero también para generar acciones culturales que permitan preservar su legado como intérprete, como "la voz" del folclore argentino. Es por esto que para este aniversario la Fundación Mercedes Sosa y un grupo de artistas impulsan el proyecto de instaurar el 31 de enero como el "Día de la Cantora Nacional" . ¿Por qué esa fecha y no la de su cumpleaños? Porque fue el 31 de 1965 cuando "La Negra" cantó por primera vez en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

La presentación que hizo Jorge Cafrune al invitar a la artista tucumana al escenario coscoíno es uno de los hitos más recordados y destacados que tiene el Festival de Cosquín en casi sesenta años de historia. "Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora -dijo en 1965 el impredecible Jorge Cafrune sobre el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín-, y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa"

La presentación de Mercedes Sosa antes de su debut en el Festival de Cosquín 03:13

Video

Si bien ya era una artista que había hecho sonar en su voz canciones alistadas en la corriente del Nuevo Cancionero, su debut en el festival cordobés fue la plataforma para una carrera nacional e internacional. El éxito y el reconocimiento comenzaron allí. Luego, por su convicción política, a finales de los setenta llegaron los años de exilio. Primero en Francia, luego en España, donde se instaló hasta que la proximidad con el regreso a la democracia le dieron garantías para una vuelta a la Argentina.

Sus conciertos en el teatro Opera dieron cuenta de que el cariño de su público estaba intacto. La década del ochenta también le abrió nuevos horizontes artísticos. Por un lado, un mapa mucho más amplio ya que había vuelto convertida en una artista internacional; por otro, la relación con artistas de otros géneros que alimentaron su campo de acción e impusieron su madrinazgo, al momento de compartir el escenario, grabar una canción o cantar en un disco completo con una diversa gama de artistas. De los cantautores de la trova cubana (Silvio Rodriguez, Pablo Milanés) a los del rock nacional (León Gieco, Charly García). De la canción latinoamericana (los versos de Violeta Parra o los de Milton Nascimento) a las nuevas generaciones de folcloristas.

Mercedes Sosa Fuente: Archivo - Crédito: Colita/CORBI

Algunos de los músicos surgidos en las últimas décadas dieron su testimonio a la agencia Télam acerca de su relación con Mercedes Sosa. La cantora ha grabado temas de músicos como los mendocinos Fernando Barrientos y "Tilín" Orozco. "Tuvimos el enorme privilegio de haber podido compartir la vida, las canciones y el arte que ella tenía. Es muy difícil coincidir con un personaje tan brillante y que una artista increíble, conmovedora, nos haga participar de su experiencia y nos incluya. Creo que nosotros como dúo la tenemos como referencia insoslayable porque ella lograba emocionar desde la austeridad y allí intentamos abrevar nosotros", explicó Barrientos.

Orozco, por su parte, indicó que el vínculo con Mercedes "significó algo trascendente y no solo en lo musical: Ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella nos enseñó a ser más empáticos, nos enseñó lo que significa la palabra resiliencia y todo lo bueno que tiene que tener un ser humano y ojalá seamos dignos de seguir ese camino".

La propuesta del Día de la cantora Nacional se suma, además, al anuncio que ayer hizo la productora Cinema 7 Films sobre la realización de una miniserie dedicada a la vida personal y a la carrera artística de la cantora