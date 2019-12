Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

Marie Fredriksson, la cantante del duo sueco Roxette, tenía 61 años Fuente: Archivo

Marie Fredriksson, integrante del dúo sueco Roxette, murió a los 61 años. Así lo confirmó la familia de la cantante a través de un breve comunicado difundido por distintos medios del país escandinavo.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre, como consecuencia de complicaciones derivadas de su enfermedad anterior", escribió la familia de Frediksson, en referencia al tumor cerebral que se le descubrió en 2002.

Además, se hizo saber que el sepelio de la cantante se llevará adelante de manera privada, y solo participarán de su despedida los amigos y familiares más cercanos.

Fredriksson estaba en pareja desde 1991 con el tecladista Mikael Bolyos y era madre de dos hijos, Inez Josefin y Oscar.

La protagonista de un fenómeno pop

Nacida en la ciudad de Össjö, en Suecia, Fredriksson se inició en la música junto a la banda punk Strul, a fines de los 70. Tras la disolución del grupo, comenzó a trabajar como solista y llegó a publicar tres discos antes de unirse artísticamente a Per Gessle y conformar así el dúo Roxette.

Por sugerencia de un directivo de EMI, Fredriksson y Gessle comenzaron a escribir canciones en inglés, sin saber que muy pronto se convertirían en un fenómeno pop a nivel global. Su álbum debut, Pearls of Passion (1986) tuvo una buena repercusión en Suecia, pero no llegó a lanzarlos internacionalmente. Lo mismo pasó en un primer momento con su segundo trabajo en conjunto, Look Sharp! (1988), que demoró en abrirse camino en los charts estadounidenses pero finalmente lo consiguió con hits como ""Dressed for Success", "Listen to Your Heart" y "The Look".

Poco tiempo después, Roxette sumaría otro éxito a nivel mundial con la inclusión de su balada "It must have been love" en la banda sonora de la película Mujer bonita, de 1990. Para entonces, la banda se encontraba trabajando en el que sería su tercer y más exitoso disco, Joyride (1991), que llegó a vender 11 millones de copias a nivel mundial y los trajo por primera a la Argentina.

