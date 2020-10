Murió Paul Matters, el ex bajista de AC/DC

Su muerte fue anunciada en Facebook por Rod Wescombe. Matters llevaba una "vida solitaria en sus últimos años" y su vida rockero los "condujo a problemas de salud en la vejez". Fuente: Archivo - Crédito: Facebook

El músico australiano Paul Matters, que integró la banda de rock AC/DC durante el año 1975 después del lanzamiento del álbum "High Voltage", falleció ayer.

Matters había reemplazado al bajista original de AC/DC, Larry Van Kriedt, pero fue despedido por el cantante Bon Scott, quien falleció algunos años después.

Tras su fugaz paso por la banda fundada en Sídney en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young, Matters se refugió en el ostracismo y es poco lo que se conoce sobre su vida musical, informó el periódico británico Daily Mail.

Su muerte fue anunciada en Facebook por su amigo Rod Wescombe. Rod dijo que Matters llevaba una "vida solitaria en sus últimos años'' y que su vida rockero los "condujo a problemas de salud en la vejez".

"Estoy conmocionado y triste por el fallecimiento de Paul Matters", escribió su amigo. "Conocí a Paul en 1973 cuando tocaba el bajo en 'Armageddon' en un concierto en Hamilton, Newcastle NSW", dijo, y destacó que, cuando era joven, al bajista "le encantaba divertirse".

Matters dio una sola entrevista después de dejar AC/DC hace solo tres años, para el libro biográfico de Bon Scott, el cantante que lo había despedido, titulado "The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott y Back in the Black de AC / DC".

"Bon salió de la parte trasera del camión y me dijo que no regresaría a Melbourne con ellos. Estábamos en Sídney haciendo un concierto para escolares. Entonces no toqué ese día. Me di la vuelta y no le dije una palabra. Me di la vuelta y salí", recordó Matters.

Tras la muerte del cantante Bon Scott por intoxicación alcohólica aguda a los 33 años en 1980, el vocalista inglés Brian Johnson fue contratado para reemplazarlo. Con 73 años, Johnson sigue siendo el vocalista de AC/DC, aunque debió ser reemplazado momentáneamente por Axel Rose por un problema de audición.