Cuál es la nueva fecha que sumó AC/DC en River

La productora DF Entertainment confirmó la venta total de entradas para los tres conciertos de AC/DC en el estadio de River Plate. La jornada de este viernes 7 de noviembre comenzó con el anuncio de dos funciones adicionales por la alta demanda del público y concluyó con localidades agotadas para todas las presentaciones. La situación dejó a miles de seguidores sin su ticket y con la expectativa de un nuevo anuncio.

Cuáles son las nuevas fechas confirmadas

Las nuevas funciones de la banda en Buenos Aires serán el 27 y 31 de marzo del próximo año. Estos espectáculos se suman al concierto original del 23 de marzo, también en el estadio Monumental. Las tres presentaciones agotaron por completo su capacidad durante la venta general que se desarrolló este viernes.

El POWER UP TOUR de AC/DC

Cómo fue el proceso de venta de entradas

Los tickets se comercializaron a través del sitio web AllAccess. El proceso de compra contó con una fila virtual preferencial para clientes del banco Santander, quienes además accedieron a una financiación de seis cuotas sin interés. El resto del público ingresó a una fila general.

El sistema permitió la adquisición de un máximo de cuatro tickets por usuario. Las tarjetas de crédito o débito habilitadas para la operación fueron Visa, American Express, Master y Cabal. Una vez finalizada la compra, la plataforma envió un correo electrónico con la confirmación de pago a quienes concretaron la operación. En caso de agregar una nueva fecha, se espera que la metodología sea similar.

El concierto original del 23 de marzo también agotó por completo su capacidad

Los compradores de AllAccess deben realizar una verificación de compra. Este procedimiento consiste en validar la identidad del titular de la tarjeta con un código de seis dígitos que figura en el resumen bancario. Los usuarios tienen un plazo de diez días para ingresar dicho código. Si no se completa la validación, la compra será dada de baja.

Cuánto costaron las entradas

Los valores de los tickets variaron según la ubicación en el estadio. El rango de precios para los conciertos se ubicó entre los $165.000 y los $345.000, sin incluir el costo por el servicio de la ticketera. El listado de precios por sector fue el siguiente:

El valor de las entradas más caras alcanzó los $345.000 DF Entertainment

Platea San Martín/Belgrano Inferior/Baja/Media: $345.000

Campo Delantero: $295.000

Platea Sívori Media S/N: $250.000

Platea San Martín/Belgrano Alta: $225.000

Campo General + Sívori Baja: $180.000

Platea Sívori Alta: $165.000

Cómo será el show de la banda a la Argentina

Los conciertos forman parte de la gira mundial POWER UP TOUR, nombre de su álbum de estudio más reciente, que alcanzó el primer puesto en ventas en 21 países. El repertorio del show incluirá un recorrido por sus mayores éxitos como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” y “Back In Black”.

En 2009, la agrupación presentó su gira Black Ice Tour y reunió a 200.000 fanáticos Soledad Aznarez - Archivo

La banda invitada para la apertura de los shows será The Pretty Reckless, liderada por la cantante y actriz Taylor Momsen, conocida por sus papeles en producciones como El Grinch y Gossip Girl.

La última visita de AC/DC a la Argentina fue hace 16 años, en 2009, con su gira Black Ice Tour. En esa oportunidad, el conjunto reunió a cerca de 200.000 fanáticos en el mismo estadio. Aquellas presentaciones del grupo, integrado por Angus y Stevie Young, Brian Johnson, Matt Laug y Chris Chaney, fueron grabadas y editadas como un documental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.