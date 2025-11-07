AC/DC suma nuevas fechas en River: cuándo y cómo sacar las entradas

Este viernes 7 de noviembre salieron a la venta las entradas del show de AC/DC en River. Por la alta demanda para conseguir los tickets, se sumaron dos nuevas fechas, según confirmó DF Entertainment ―la productora a cargo de la vuelta de la banda a la Argentina―. A su vez, el primer recital ya tienen sus entradas agotadas.

Cuándo es la nueva fecha de AC/DC en River

Los nuevos shows que la banda dará en su parada en Buenos Aires son el próximo 27 y 31 de marzo del año que viene. De esa forma, se suman al recital del 23 de marzo.

El POWER UP TOUR de AC/DC

El recital es parte de su gira mundial POWER UP TOUR, que lleva el nombre de su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el puesto #1 en 21 países. Además, se espera que hagan un recorrido por sus mayores éxitos como “Highway to Hell”, “Thunderstruck” y “Back To Black”. En esta oportunidad, contará con The Pretty Reckless como banda telonera, liderada por la cantante y actriz Taylor Momsen ―conocida por El Grinch y Gossip Girl―.

La última vez que AC/DC estuvo en suelo argentino fue hace 16 años, en 2009, con su gira Black Ice Tour, que reunió a unos 200.000 fanáticos. En ese entonces, el conjunto formado por Angus y Stevie Young, Brian Johnson, Matt Laug y Chris Chaney también se presentó en El Monumental y fue uno de sus shows más recordados, al punto que fue grabado como un documental.

Cómo sacar las entradas de AC/DC en River

De acuerdo a DF Entertaiment ―la productora que organiza el show en la Argentina―, la venta de las entradas arrancó este viernes 7 de noviembre a las 10. A diferencia de otros shows, no hay una instancia en preventa exclusiva. Sin embargo, sí hay una fila preferencial para clientes del banco Santander, quienes también tienen la posibilidad de 6 cuotas sin interés.

Los tickets se podrán comprar a través del sitio AllAccess. A continuación, estos son los pasos a seguir para conseguir las entradas del show de la emblemática banda de rock:

AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años de su último show

Se recomienda iniciar sesión con usuario y contraseña antes de iniciar la compra para hacer el proceso más rápido.

Buscar el evento de “AC/DC POWER UP TOUR”.

Los clientes del banco Santander pueden ingresar a una fila virtual preferencial. En tanto, hay una general para otro tipo de medios de pago.

Seleccionar el tipo de entrada según la ubicación en el estadio y cuántas de ellas se desean. Hay un máximo de cuatro tickets por usuario.

Las tarjetas Visa, American Express, Master y Cabal de crédito o débito nacionales e internacionales estarán habilitadas durante la venta general.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste en comprobar la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.

Los precios de las entradas del show de AC/DC en River

El valor de las entradas del show de AC/DC en River DF Entertainment

Los precios de las entradas varían entre los $165.000 y los $345.000, depende la ubicación que se elija.

Platea San Martin/Belgrano Inferior/Baja/Media: $345.000

Campo Delantero: $295.000

Platea Sivori Media S/N: $250.000

Platea San Martin/Belgrano Alta: $225.000

Campo General + Sivori Baja: $180.000

Platea Sivori Alta: $165.000

Cabe recordar que sus valores pueden ser más altos debido al recargo por el servicio de la ticketera.