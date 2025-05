Nacidos en USA: un nuevo round en la pelea entre Donald Trump y Bruce Springsteen

Nada hace pensar que alguien pueda callarlos. Hace poco más de una semana, durante un concierto en Manchester, Inglaterra, Bruce Springsteen se despachó contra el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y por supuesto, la respuesta del primer mandatario no se hizo esperar. Para redoblar la apuesta, Springteen subió este miércoles a plataformas de música un EP de cuatro canciones llamado Land of hope and dreams , que no sólo lleva el nombre de unas de sus canciones finiseculares de los noventa, también es el título que le dio al tramo europeo que por estos días está realizando con su E Street Band.

Land of Hope & Dreams, de Bruce Springsteen

Además de las cuatro canciones que lo componen, hay dos introducciones en las que Springsteen habló a los ingleses de la actualidad de los norteamericanos. Y, otra vez, la respuesta de Trump volvió a las redes, pero esta vez con una especie de blooper editado, enviado desde sus cuentas. Allí se ve al presidente pegarle a una pelota de golf que termina impactando sobre la espalda del músico, quien cae derribado. En realidad, la segunda imagen es la de un mal paso de Springteen, cuando intentó subir unos escalones de un escenario, mientras llevaba colgada su guitarra, y cayó al piso. Pero el chiste de los fieles a Trump, aunque burdo, ha surtido efecto.

La batalla continúa. Si bien no se utilizan los mismos términos que suelen verse y escucharse en estas pampas entre el presidente Milei y cualquier artista que se le ponga enfrente (Lali Espósito suele ser su principal blanco de ataque), lo de Trump y Springteen no fue un simple ida y vuelta.

Cuando comenzó su recital de la última semana, Springsteen saludó y bajó línea desde sus primeros comentarios hasta la mención de figuras relevantes en los últimos cincuenta años del siglo pasado.

Springsteen citó a James Baldwin en sus dichos y, para final del tema “Land of Hope and Dreams”, aunque no lo menciona, usó las melodías y versos del clásico de Curtis Mayfield “People Get Ready”.

Bruce Springsteen, durante una actuación en la campaña de Kamala Harris, de 2024 Matt Rourke - AP

La última semana, tras los comentarios del cantautor, el presidente lo cruzó: “ Veo que Bruce Springsteen, completamente sobrevalorado, ha ido a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos ”, escribió su red Social Truth. Y lo definió como una “ciruela pasa seca (que) debería callarse. Nunca me cayó bien, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un cretino prepotente y desagradable”, completó.

Qué dijo Springsteen en Manchester

“Buenas noches. Es un placer estar en Manchester y de vuelta en el Reino Unido. Bienvenidos a la gira “La Tierra de la Esperanza y los Sueños”. La poderosa E Street Band está aquí esta noche para invocar el poder del arte, la música y el rock and roll en tiempos difíciles. En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora . Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se unan a nosotros. Alcen sus voces contra el autoritarismo y que resuene la libertad".

El Jefe como también se lo conoce a Springsteen en los Estados Unidos, hizo tres intervenciones de este tipo. La siguiente, aunque no aparece en el EP publicado, fue previa al tema “House of a Thousand Guitars”: “El máximo control del poder, tras el fracaso de los controles y contrapesos del gobierno, lo tenemos el pueblo: tú y yo. Está en la unión de las personas en torno a un conjunto de valores comunes. Eso es lo único que separa la democracia del autoritarismo. Así que, al final, lo único real es que nos tenemos el uno al otro”.

Finalmente, el testimonio que dejó como preludio de “My City of Ruins” (“Mi ciudad en ruinas”) fue: “Ahora mismo, están sucediendo cosas muy raras, extrañas y peligrosas. En Estados Unidos, persiguen a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su desacuerdo. Esto está sucediendo ahora mismo. En Estados Unidos, los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. Esto está sucediendo ahora mismo [...]. Y continuó: “La mayoría de nuestros representantes electos no han logrado proteger al pueblo estadounidense de los abusos de un presidente incompetente y un gobierno deshonesto. No les preocupa ni tienen idea de lo que significa ser profundamente estadounidense. El Estados Unidos del que les he cantado durante 50 años es real y, a pesar de sus defectos, es un gran país con un gran pueblo. Así que sobreviviremos a este momento . Ahora tengo esperanza porque creo en la verdad de lo que dijo el gran escritor estadounidense James Baldwin. Dijo que en este mundo no hay tanta humanidad como uno quisiera. Pero hay suficiente. Oremos".

La respuesta legal

Por su parte, el presidente Trump también aseguró que pedirá una investigación sobre la legalidad de los conciertos que músicos como Springsteen y Beyoncé dieron durante la campaña de su oponente en las últimas elecciones presidenciales, Kamala Harris. En sus redes sociales se preguntó con ironía acerca de cuánto habría cobrado Springsteen por su actuación de campaña en Georgia, el 28 de octubre pasado, o Beyoncé en Houston, el 20 de septiembre. “Voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. Los candidatos no pueden pagar por apoyo, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento”.