Robert De Niro, Jane Fonda y Bruce Springsteen encabezaron las protestas contra Donald Trump

“Hay que frenar a Trump”, dijo este sábado Robert De Niro en el discurso que pronunció durante la marcha de protesta “No Kings” (No a los reyes) organizada en Nueva York. El famoso actor que ya había expresado en otras oportunidades su desdén por el presidente y sus políticas de gobierno fue una de las figuras más destacadas presentes en una jornada con más de 3000 movilizaciones repartidas por todo Estados Unidos que reunieron a más de siete millones de personas.

Padma Lakshmi, Robert DeNiro y Al Sharpton ayer, encabezando la marcha de protesta en Nueva York Andrea Renault/Star Max - GC Images

Además de De Niro, otras celebridades conocidas por su compromiso social asistieron a las marchas en distintos lugares de su país: Jane Fonda, Tom Morello y Joan Baez, entre otros artistas, asistieron a la protesta en Washington D.C., mientras que Bruce Springsteen estuvo y cantó en Minnesota, epicentro de una de las protestas más concurridas en el día de ayer.

“Es el momento para decir que no a los reyes. Es tiempo de decirle que no a Donald Trump. Ya tuvimos lo suficiente. No queremos al rey, ni a las guerras innecesarias que agotan nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres militares y masacran inocentes. No queremos a un líder corrupto que se enriquece a él mismo y sus amigos del grupo de Epstein. Le decimos no a que le quiten el seguro de salud a nuestros vecinos más vulnerables, no a los víveres impagables, a la energía cara, a la crisis de vivienda y no a la inflación que está en su nivel más alto desde la pandemia. No a los matones del gobierno que enmascarados le disparan a nuestros vecinos en la calle. Hay que frenar a Trump. No podría hacer todas las cosas desastrosas que hace sin la ayuda del Congreso y los esbirros de su gobierno”, concluyó el dos veces ganador del Oscar ante la ovación de cientos de miles de sus compatriotas que marcharon a su lado por Manhattan.

A los 82 años, De Niro lleva criticando a Trump desde su primer mandato aunque en los últimos meses su activismo cobró más fuerza, especialmente desde que el actor declaró en un podcast que el presidente va a “arruinar al país”. Entrevistado por la periodista y analista política Nicolle Wallace, conductora del podcast The Best People, el pasado 23 de febrero, De Niro señaló que considera a Trump “el enemigo de los Estados Unidos. Quiero a mi país de vuelta, no quiero a los MAGA [el movimiento Make America Great Again] con la bandera americana como si fueran los únicos estadounidenses. No nos engañemos. No se irá [del poder]. Depende de nosotros deshacernos de él”, dijo el actor en ese momento. Como es habitual, Trump reaccionó a esas declaraciones con un posteo desde su perfil en su red social, Truth Social, donde, entre otras cosas, calificó a De Niro de “mentalmente inestable”.

Jane Fonda ayer, en la protesta en Saint Paul Tom Baker - FR172309 AP

Mientras muchos en Hollywood todavía debaten si deben expresarse públicamente sobre la política de su país, algunas de sus leyendas participan en ella desde la primera fila. Además de De Niro, este fin de semana, a los 88 años Fonda resultó una de las figuras más destacadas de las protestas.

En el marco de su iniciativa en defensa de la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de religión, expresión, prensa, reunión y protesta, la actriz organizó un acto frente al Kennedy Center, un bastión de la capital de su país que ahora es comandado por Trump y sus funcionarios. El año pasado, Fonda había anunciado el relanzamiento del comité que su padre, Henry, creó en los años cincuenta para luchar contra las listas negras impuestas en Hollywood por el senador Joe McCarthy.

“Sentí que era el momento de exponer el alcance y profundidad de los ataques a los fundamentos de nuestra democracia expresados en la primera enmienda y de animar a la prensa y a los ciudadanos estadounidenses en general a entender que es tiempo de romper su silencio y protestar contra la avanzada del autoritarismo que se está consolidando rápidamente. Sabemos que cuando el miedo domina, el silencio se esparce. No debemos permitir que eso suceda”, explicaba la actriz y activista que luego de movilizarse en Washington se sumó ayer a la multitudinaria marcha en Saint Paul, Minnesota, epicentro de los abusos de los agentes de inmigración y aduana (ICE). Allí estuvo también Springsteen, uno de los artistas más críticos del gobierno de Trump.

El cantante y compositor participó de la protesta e interpretó “Streets of Minneapolis,” el tema musical que dio a conocer tras el asesinato de Alex Pretti y Renee Good cometido por los agentes inmigratorios en esas calles a las que hace referencia la canción. “El invierno pasado las tropas federales trajeron la muerte y el terror a las calles de Minneapolis. Bueno, eligieron la ciudad equivocada para hacerlo. El poder y la solidaridad del pueblo de esta ciudad fue una inspiración para el resto del país. Su entereza y compromiso nos demostró que esto todavía es América y que ni esta pesadilla reaccionaria ni la invasión de nuestras ciudades prevalecerá”, declaró el rockero en la movilización de ayer.

En esa misma ciudad comenzará este martes la nueva gira estadounidense de Springsteen, el tour Land of Hope and Dreams (Tierra de esperanza y sueños), que Springsteen anunció a mitad de febrero. “Hermanos y hermanas, fans, amigos y buenas personas de una costa a la otra, estamos atravesando tiempos oscuros, perturbadores y peligrosos. Pero no se desesperen, el calvario está llegando a su fin. Vamos a rockear tu ciudad para celebrar y defender a nuestro país, nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra constitución y el sueño americano. Todo lo que está siendo atacado por nuestro aspirante a rey y su pandilla de Washington. Todos son bienvenidos, más allá de sus posturas o creencias. Así que vengan y únanse a la república libre de la nación E Street para pasar una primavera de rock y rebeldía. Los veo ahí”, invitó el músico.