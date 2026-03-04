Bruce Springsteen reveló su manual de supervivencia a los 76: las tres claves de su envidiable energía

Alcanzar la longevidad de manera saludable se convirtió en la pócima secreta que todos quieren tener en la alacena; y Bruce Springsteen es uno de los que parece tenerla. El músico estadounidense de 76 años no solo sorprende con su estado físico, sino también con su performance sobre los escenarios, donde deleita al público con shows que no duran menos de tres horas.

Bruce Springsteen deleita al público con shows que no duran menos de tres horas (Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited) StillMoving.Net - The Walt Disney Company Limited

Lejos de los excesos en los que millones de artistas suelen sumergirse en la industria musical, Springsteen optó por un régimen de ‘atleta de élite’ que combina ejercicio, dieta estricta y disciplina diaria. Sin embargo, el pilar fundamental de su resistencia no se encuentra exclusivamente en el gimnasio, sino en lo que pone sobre su plato.

Para “The Boss”, el secreto de la eterna juventud reside en una máxima innegociable que le reveló a Tim McGraw en una entrevista para Apple Music: “Dieta, dieta y más dieta”. El músico evita rigurosamente la comida procesada y reserva los caprichos solo para ocasiones especiales. Y aunque indicó que el ejercicio es un complemento necesario, la alimentación es el verdadero motor del cambio biológico.

Para Bruce Springsteen la alimentación es el verdadero motor del cambio biológico (AP Photo/Markus Schreiber, File) Markus Schreiber - AP

Según reveló a The Times, su rutina se basa en una versión estricta del ayuno intermitente: apenas ingiere algo de fruta al empezar la jornada y reserva una única comida principal para el final del día. “Como un poco de fruta por la mañana y luego ceno. Eso me mantiene delgado y en forma”, expresó en diálogo con el medio británico.

Su disciplina no solo impacta entre sus fanáticos, sino también a Chris Martin, líder de Coldplay, quien tras un almuerzo con el rockero y su esposa Patti en Filadelfia, admitió sentirse superado físicamente por Bruce: “Tuve la suerte de ir a almorzar allí el día después de tocar en Filadelfia el año pasado... De todas formas, seguía una dieta muy estricta. Pero pensé: ‘Bruce parece estar aún más en forma que yo’. Y Patti (la esposa de Bruce) dijo: ‘Solo come una vez al día’, así que pensé: ‘Bueno, ahí está, ese es mi próximo reto“.

De vez en cuando nada cerca de su casa en Jersey Shore y hace cinta o levanta pesas en un gimnasio cerca de su vivienda (Foto: Instagram/@springsteen)

En lo que respecta a las exigentes jornadas laborales que un músico puede tener, Springsteen bajó el ritmo en los últimos años. Y si bien no tiene una rutina de ejercicio estricta, de vez en cuando nada cerca de su casa en Jersey Shore y hace cinta o levanta pesas en un gimnasio cerca de su vivienda. “Levanto un poco de peso para mantenerme en forma, a veces me subo a la cinta. Camino, ya no corro”, comentó.

En el documental de 2024, Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, quedó claro que la energía de “The Boss” no es casualidad. Anthony Almonte, percusionista y corista que se unió recientemente a la formación, compartió su asombro ante la ética de trabajo del icónico rockero.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, el documental que revela parte de la rutina de Bruce

Incluso tras finalizar maratónicos conciertos de tres horas, Springsteen no se toma la mañana siguiente para descansar. “Me cruzaba con Bruce en el gimnasio la mañana después de un show. Este tipo acaba de dar un concierto de tres horas y, aun así, ya está entrenando. Cuando me vio entrar, me dijo: ‘Así es como me gusta ver a mis chicos: en el gimnasio y listos para la acción’“, dijo Almote sobre su sorpresa al encontrárselo entrenando a primera hora.