Con La sandunguera (2018), Nathy Peluso consolidó su status de nueva figura de la música latina. El poder de fuego que había insinuado con "Corashe", single que superó el millón de visitas en Youtube en menos de dos meses, se recicló en un repertorio corto y efectivo (veinte minutos repartidos en seis tracks) que insiste con la receta del cruce desprejuiciado de géneros (salsa, R&B, soul, trap, hip hop), siempre con el groove como mandato.

Nacida en Luján, provincia de Buenos Aires, Peluso vivió desde pequeña en España (a los 9 años sus padres decidieron mudarse a ese país) y allí se formó, también con un horizonte delineado por el aprendizaje de distintas disciplinas, un reflejo evidente de su vocación multifacética: comunicación, publicidad, artes visuales, danza, teatro físico. Nunca perdió del todo el acento argentino y siempre soñó con volver y pisar fuerte, algo que hoy es un hecho.

El año pasado esta joven artista (24 años) tuvo un paso muy productivo por esta ciudad: primero abrió el showdel rapero estadounidense Anderson .Paak en Vorterix, unos meses más tarde llenó Niceto y Groove. Y ahora volverá a la capital argentina para presentarse en el Festival Nuestro, donde estarán también El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo, Miss Bolivia, Juana Molina y Estelares, entre otros. Nathy es una de las atracciones centrales de un evento que se llevará a cabo el 18 de mayo en Tecnópolis y que también incluye stand up, teatro y una sofisticada oferta gastronómica. "Tocar en Argentina es algo que me entusiasma muchísimo. Pienso en una especie de reunión mágica con mis fans. Porque siento que tengo una conexión espiritual con ellos, un vínculo de empoderamiento humano. Será un festejo de la música y de la vida. Deseo estar ahí rodeada de gente que tiene mis códigos, mi humor. Me hará muy feliz", asegura Peluso ya preparada para un nuevo desembarco.

-Tu popularidad en la Argentina creció exponencialmente en un tiempo muy corto. ¿Te genera algún tipo de presión?

-El éxito es algo realmente gratificante para cualquier profesional, pero cuando se convierte en lo primordial es peligroso. Hablo del éxito que es usado como sinónimo de popularidad. Para mí el éxito es otra cosa: ser feliz, algo que buscamos casi todos los seres humanos. Lo podés conseguir haciendo lo que te gusta o simplemente rodeándote de gente que te quiere. La popularidad es un negocio aparte, es peligrosa si no sabés llevarla, quitarle peso, vivirla relajadamente. A mí me interesa que que mi música sea popular, no ser famosa o ganar mucho dinero.

-¿Hablás de esos temas con alguien de tu entorno?

-Soy muy autoexigente. Y sé muy bien que tengo que ser cuidadosa e inteligente para ver hasta dónde me quiero exigir. Soy una capricorniana adicta al trabajo, así que yo misma puedo meterme una presión agotadora si no tengo cuidado. Pero tampoco es que hablo tanto de estos temas. Soy un ser humano común y corriente. Me parece que la presión la causa el endiosamiento, pero eso es algo que no ocurrirá conmigo. No me quiero convertir en lo que esencialmente no soy. Y nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas, yo lo tengo bastante claro.

-¿Cómo ves tu pasado reciente, cuando empezaste a construir una carrera?

-Estoy con la música desde que tengo conciencia, no es algo del todo nuevo. Tengo un alma entregada al mundo del arte, que es una herramienta básica de mi vida. De la música, además, soy adicta. Siempre estuve relacionada con ella, amándola básicamente. Cuando empecé a descubrir mi propia voz, me animé a salir: canté en hoteles y restaurantes, subí versiones de otros autores a Youtube, me abrí un camino con un trabajo de hormiga.

-Hasta que llegó "Esmeralda".

-Esa canción es muy significativa en mi carrera porque le pegó a mucha gente de una manera mágica. Fue un avance muy fuerte, a partir de ahí me configuré como Nathy Peluso y la gente me empezó a reconocer. Empecé a llenar conciertos, fue creciendo todo muy rápido.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Hago música desde la pasión. Eso antes que nada. Ahora estoy trabajando en las canciones de un nuevo disco y tengo una gran ensalada de futa en la cabeza (risas). A mí me gustan la música popular brasileña, el rock argentino, la salsa, el merengue, el blues, el soul, el hip hop, el R&B, Ella Fitzgerald, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa... Después todo eso decanta en algo que muchas veces puede sonar muy inspirado en los ritmos de los 90, pero el abanico es muy amplio.

-¿Qué músicos del rock argentino son tus favoritos?

-Charly García y Fito Páez son referentes importantes para mí. De hecho me crié escuchando esa música. A la hora de componer, como letrista sobre todo, veo mucho de esas influencias. La música que hicieron esos artistas o Seru Giran es atemporal. Yo sigo hoy descubriendo cosas de su poesía, de su genialidad. Son grandes maestros de la música, aprendí mucho de ellos.

-¿Cómo es el show que traés a Buenos Aires?

-Muy old school. Yo admiro los directos de James Brown, eso es el paraíso sobre el escenario. Me gustan los shows más desnudos en términos de puesta, para que toda la atención se concentre sobre la música y en el diálogo que produce con el público. No me gustan las distracciones: las pantallas y todo eso. Busco que mi show sea una experiencia musical, que haya lugar para una catarsis y que la gente se vaya con una experiencia que la interpele. Lo otro me resulta un poco caduco. Mi banda es clásica: bajo, batería, guitarra, teclados y coros.

-¿Cómo vivís esta época de reivindicaciones feministas?

-Creo que estoy construyendo mi carrera en un entorno social muy interesante, favorable para la libertad, el respeto, el cariño. Veo mucha conciencia de eso, de la importancia de respetar al otro. Y también veo ganas de cambiar las cosas. Mi generación se siente poderosa. Eso me hace muy feliz. Me siento parte de ese movimiento tan intenso que vive la mujer en todo el mundo. No quisiera llamarlo lucha. Prefiero decir que es un cambio.

Nathy Peluso se presenta este sábado, a las 21, en el Festival Nuestro, en Tecnópolis. Entradas desde 1100 pesos .