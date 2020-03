Niall Horan viene a la Argentina: toca el 27 de noviembre en el Luna Park

Niall Horan, de One Direction, viene a la Argentina: toca el 27 de noviembre Fuente: Archivo

Niall Horan , el cantante ex One Direction y compositor irlandés , se presentará en la Argentina el próximo 27 de noviembre en el estadio Luna Park . El artista llega a estas tierras en el marco de su gira mundial Nice to Meet Ya con la producción de DF Entertainment y presentado por Flow Music XP.

Recordemos que en 2018, cuando se presentó como solista en Buenos Aires , tras el anuncio de su show la entradas se agotaron en pocas horas. Este año, Niall Horan lanzará Heartbreak Weather su segundo disco de estudio el 13 de marzo.

"Slow Hands" 03:18

En este nuevo trabajo Niall compila canciones en las que habla del desamor, con melodías de pop, combinado con rock y folk. "Cuando escucho álbumes, me gusta escucharlos de principio a fin. Con Heartbreak Weather, quería contar la historia que estaba en mi cabeza, guiar a la gente por el camino de la narración a través de todas las canciones en vez de acudir al ´voy a pasar a la siguiente´, explicó el artista sobre su nuevo trabajo.

Horan, que es originario de Mullingar, Irlanda, recorrió varias veces el mundo como parte de la boy band One Direction, además de vender millones de discos. Luego debutó como solista y gracias a su primer álbum, Flicker, también recibió el reconocimiento de la crítica. Sus canciones lograron entrar en el chart de Billboard y poco tardó en convertirse en una figura importante dentro de la industria musical por peso propio.

Too much to ask 03:45

