Nicki Nicole, a la conquista de un nuevo récord con un video "mafioso"

La cantante se inspiró en El Padrino para crear un videoclip que tiene el ritmo de los trailers de películas

El video de "Mala vida", que la ascendente trapera Nicki Nicole acaba de publicar superó el millón de vistas en YouTube en menos de 24 horas. ¿Va camino a otro récord? Es probable.

Con un tema anterior, "Colocao", fue tendencia #1 en YouTube en 14 países de Latinoamérica y se posicionó en el Top10 global en menos de un día. Con "Mamichula", su participación con Trueno y el productor Bizarrap, logró ingresar al Top 50 Global en Spotify en su primera semana de lanzamiento, y ya superó las 200 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

La singularidad de este estreno es que no se trata de un típico video de cuarentena. Cuenta una historia mafiosa como si fuera el resumen del trailer de una película. "Surgió luego de ver la saga de El Padrino. Nunca la había visto y en tres noches, junto con mis productores, la vimos completa -contó la cantante-. De ahí me nació mucha inspiración, de crear algo con estilo mafia, pero con mis ideas. Así surgió 'Mala Vida' y con un video increíble quedó plasmado de manera perfecta. Siempre quise hacer un video que se base en un trailer y El Padrino y la cultura italiana fue el disparador y mi inspiración".

El video no parece una producción de estos días sino una realización en tiempos de la "antigua normalidad", cuando el Covid-19 no obligaba a hacer clips como los que se ven en los últimos seis meses: a veces originales, pero básicos, en muchos casos grabados con teléfonos celulares y con un staff reducido. No es, para nada, el caso de 'Mala vida'". Consultada por LA NACION, desde la productora aclararon que todo se hizo con reglas de protocolos vigentes: "Dirigido por Jess 'La Polaca' Praznik, fue realizado en Buenos Aires en una jornada de rodaje con dos unidades de filmación trabajando en simultáneo para lograr cumplir con el protocolo de distanciamiento y bioseguridad correspondiente. La segunda unidad fue dirigida por Mariana Point, guionista de la película. Fueron 70 planos los trabajados para concluir en este resultado final de un trailer de una película", detallaron.

Nicki Nicole en una escena de su "trailer-videoclip"

Seguramente será otro de los éxitos de la popular rosarina. Además de estos logros, Nicki Nicole está nominada en varias categorías de los Premios Gardel a la Música que se entregarán el 18 de este mes: mejor colaboración de música urbana/trap, mejor álbum/canción de música urbana/trap, mejor nuevo artista y productor del año.

"Mala vida", lo nuevo de Nicki Nicole