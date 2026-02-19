Nicki Nicole reprogramó su show en el Teatro Colón

Nicki Nicole comunicó el cambio de fecha de su show sinfónico: la cantante se iba a presentar esta noche en el Teatro Colón, pero ahora lo hará mañana, 20 de febrero. La decisión se resolvió ante la incertidumbre de sus seguidores por el anuncio del paro general para este jueves. Según detalló la producción, el objetivo es preservar la seguridad de los espectadores y de todo el personal, garantizando que el espectáculo pueda realizarse en las mejores condiciones artísticas y técnicas.

Las entradas para el jueves 19 de febrero tendrán validez para el viernes 20 sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el 20, se podrá solicitar la devolución del dinero a través del sitio oficial de EnigmaTickets. Desde la organización lamentaron los inconvenientes que esta situación pueda generar y agradecieron la comprensión del público.

Expectativa

El concierto, que había agotado sus localidades en pocas horas desde su anuncio, genera una gran expectativa y es considerado uno de los shows más esperados del año. La reprogramación no altera ese escenario.

Este evento no solo representa un hito en la ascendente carrera de Nicole, sino también un encuentro sin precedentes entre la tradición clásica del coliseo porteño y la impronta de una de las figuras más influyentes del género urbano.

La propuesta artística de la intérprete de “Ojos verdes” la llevará a reinterpretar su universo sonoro en un formato sinfónico, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección del aclamado compositor y músico Nico Sorín. La velada es presentada como una oportunidad única para el público de experimentar su música desde una nueva sensibilidad, descubriendo capas inéditas en canciones que ya son parte esencial de su obra y reafirmando la capacidad de la artista para transitar entre géneros y estilos con naturalidad. La elección del Teatro Colón, tradicionalmente asociado a la ópera, la música clásica y el ballet, subraya la voluntad de la artista de expandir sus límites creativos y fusionar mundos sonoros.

La propuesta artística de Nicki Nicole la llevará a reinterpretar su universo sonoro en un formato sinfónico, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección del aclamado compositor y músico Nico Sorín Gentileza

Este concierto llega tras una serie de logros significativos para Nicki Nicole. El anuncio del sold out llegó apenas un día después de su participación como invitada especial en el show de Andrea Bocelli, donde interpretó “Vivo por él” junto al tenor italiano, en un cruce artístico que amplió aún más su proyección internacional.

Además, recientemente fue nominada por primera vez a los Premios Grammy en la categoría “Mejor álbum de música urbana” por su disco Naiki, el mismo proyecto que le valió una nominación a los Latin Grammy 2025. El álbum, lanzado a finales de 2024, debutó en el Top 9 Global de Spotify y acumula más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, con colaboraciones destacadas junto a Duki y Khea.

La artista no es ajena a las presentaciones sinfónicas de gran escala; previamente, impactó con un concierto de este tipo en Rosario ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera, su ciudad natal. Aquel hito marcó el inicio de una etapa de expansión musical hacia nuevos lenguajes y formatos. Su presencia en el Colón la convierte en la primera artista mujer de su generación y del movimiento urbano argentino en pisar este icónico escenario, un hecho que ratifica su impacto cultural y su trayectoria.

Nicki Nicole, en números

Nicki Nicole impactó con un concierto sinfónico en Rosario ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera, en octubre de 2025 Gentileza

La magnitud de Nicki Nicole se refleja en sus impresionantes estadísticas: cuenta con 23 millones de seguidores en Instagram, 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 16 millones de seguidores en TikTok y 5 millones de suscriptores en YouTube. Durante 2023, agotó nueve shows en el Movistar Arena de Buenos Aires y realizó giras exitosas que la llevaron a presentarse ante 500.000 fans en escenarios y festivales completamente vendidos en 13 ciudades europeas, Marruecos y los Estados Unidos, incluyendo shows con localidades agotadas en Nueva York, Los Ángeles y Miami con su “ALMA World Tour”.

Esta sucesión de éxitos subraya que su llegada al Colón es la continuación de un recorrido artístico que busca constantemente superar los límites de la música contemporánea argentina, prometiendo una noche inolvidable.