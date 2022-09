Novedades y retornos: del cierre de Bizarrap en la fiesta de Billboard al regreso de Britney Spears a los charts

Tendencias y novedades para los rankings de esta semana. Por un lado, la novedad de tener a Britney Spears otra vez en los charts: la última semana alcanzó el sexto puesto del Hot 100 de Billboard, gracias a su colaboración con Elton John, para el tema “Hold Me Closer”. Por otro lado, el crédito argentino Bizarrap sigue conquistando escenarios; además de llevar varias semanas en el primer puesto del Ranking Global de Spotify, gracias a “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, en compañía del español Quevedo, y de girar con éxito, con su set en vivo, por Europa, tendrá a finales de este mes un lugar preferencial en la Billboard Latin Music Week, que se celebrará en Miami.

Entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre se celebrará este gran encuentro de la industria de la música, en su versión latina, que contará con varias actividades y la entrega de premios, prevista para el próximo jueves. Al día siguiente, Bizarrap será la gran figura de una noche que se realizará en el Faena Forum de Miami.

Mientras tanto, luego de esa larga lucha judicial contra su padre, que le llevó años para que dejara de ejercer la tutoría de su vida, Britney, de 40 años, volvió a grabar de la mano de la estrella del pop británico Elton John y con esa pieza que se convirtió en hit accedió al los primeros puestos de Hot 100 de Billboard.

Britney Spears y Elton John grabaron juntos "Hold Me Closer", que llegó al top ten de Billboard

Más allá del toque kitsch del audio-video que se conoció semanas atrás, la clave de la colaboración que dio como resultado “Hold Me Closer” es el espíritu mashup de la producción, que le agrega al clásico de Elton John “Tiny Dancer” algunos fragmentos de otras de sus creaciones, como “The One” y “Don’t Go Breaking My Heart”. De algún modo, el estreno estuvo alineado con el lanzamiento que hace un año atrás el pianista y cantante realizó con Dua Lipa.

Según su compañía discográfica, el origen de la actual colaboración es de 2014, cuando Britney y John se conocieron en la 22ª Fiesta Anual de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el VIH: “Un tuit posterior en 2015 de Britney Spears profesando su amor por el clásico de 1971, ‘Tiny Dancer’, provocó la idea de la colaboración con Elton, y las estrellas finalmente se alinearon este año. Después de escuchar el primer corte del sencillo, Elton John supo que la voz reconocible al instante de Britney era el toque perfecto para darle vida a la canción. Britney dijo que sí de inmediato”.

“Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears. Realmente es un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos”, aseguró el veterano cantante. Y ella, por su parte, confesó: “Me sentí muy honrada cuando el increíble Sir Elton John me pidió que me uniera a él en una de sus canciones más icónicas. ¡Estamos muy emocionados de que los fanáticos lo escuchen! ¡Gracias, Elton, por recibirme! Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar contigo y tu mente legendaria”.

La canción fue producida por Andrew Watt. Se trata de una actualización de aquel hit que Elton incluyó en su disco Madman Across The Water, su cuarto álbum de estudio. Aquella producción tuvo éxito tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Apenas lanzada “Tiny dancer” ingresó al Top 50 de los rankings y varias décadas después se la incluyó en el artículo principal de Rolling Stone de 2022 sobre las “500 mejores canciones de todos los tiempos”.

Según las estadísticas de reproducciones digitales, de los temas de Elton John ocupa el tercer lugar, después de “Rocket Man” y “Your Song”. Fue incluida en el largomentraje Cameron Crowe, Casi famosos (2000), eso le dio un nuevo impulso y volvió a estar entre la preferencia del público. Actualmente, aparece en las listas de canciones que Elton John arma para su Farewell Yellow Brick Road Tour, con el que pretende dar su última vuelta al mundo de conciertos.

El 18 de agosto del año pasado Elton John y Dupa Lipa estrenaron “Cold Heart”, tema que fusiona una balada como “Sacrifice”, el estribillo de “Rocketman” y fragmentos de “Kiss The Bride” y “Where’s the Shoorah?”. Todo eso fue remixado por el dúo PNAU.

De este modo, Elton John sigue atento con lo que sucede con las generaciones que lo sucedieron y, sobre todo, echa mano a recursos como el feat,. el más utilizado en estos tiempos por la industria de la música. El single que reúne a Elton John y Dua Lipa fue lanzado por un clip diseñado y dirigido por Raman Djafari. Se trata de una animación en donde Dua y Elton alternan el cuadro con cuatro personajes, en escenas bastante oníricas y siempre sobre el pulso rítmico de la canción.

El primer contacto surgió cuando Dua Lipa invitó a Elton John a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54 antes de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia. Y como Elton tiene buena llegada en las nuevas generaciones (tanto de público como de artistas) y está al tanto de la escena actual, participó en el livestream record de Dua, Studio 2054.

Estos son los artistas más escuchados durante la última semana en Spotify, en España y varios países de América latina (los datos fueron recopilados por la agencia Associated Press).

Global

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``As It Was’' - Harry Styles

3.- ``Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Pink Venom’' - Blackpink

5.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

6.- ``Despechá'’ - Rosalía

7.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo

8.- ``Efecto’' - Bad Bunny

9.- ``Running Up That Hill (A Deal With God)’’ - Kate Bush

10.- ``I Ain’t Worried’' - OneRepublic

Argentina

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

3.- ``Despechá'’ - Rosalía

4.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

5.- ``Cómo dormiste?’’ - Rels B

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Gyvenchy’' - Duki

8.- ``Caile’' - Luar La L

9.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

10.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

Chile

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Marisola’' - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo

5.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

6.- ``Perrea KTM’' - Julianno Sosa, Endo, El Jordan 23, Noiss

7.- ``Caminemos de la mano’' - Pailita, Young Cister

8.- ``Despechá'’ - Rosalía

9.- ``V16′' - Martinwhite

10.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

Colombia

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Feliz Cumpleaños Ferxxo’' - Feid

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Normal’' - Feid

6.- ``Gatúbela’' - Karol G, Maldy

7.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

8.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

9.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- ``Ferxxo 100′' - Feid

España

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Despechá'’ - Rosalía

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Caile - Luar La L

5.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

6.- ``Si tú te vas’' - Omar Montes, Khaled, Kaydy Cain y Yung Beef

7.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

8.- ``Memorias’' - Mora, Jhay Cortez

9.- ``La inocente’' - Mora, Feid

10.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Despechá'’ - Rosalía

7.- ``Siempre Pendientes’' - Peso Pluma, Luis R Conriquez

8.- ``La Bachata’' - Manuel Turizo

9.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

10.- ``Provenza’' - Karol G