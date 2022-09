Selma Blair, que padece esclerosis múltiple, dio a conocer su nuevo gran desafío sobre una pista de baile

Dancing With The Stars comienza su temporada número 31 en los Estados Unidos y cuenta con una estrella muy especial entre sus concursantes: la actriz Selma Blair.

La protagonista de La cosa más dulce, que en 2018 anunció que padece esclerosis múltiple, estuvo presente en el clásico programa matutino Good Mornig America para hablar sobre su participación. Luciendo una prolija melena rubia, con una gran sonrisa y sorteando con humildad y alegría sus problemas para expresarse, la actriz de 50 años aseguró estar “muy emocionada” de participar de este nuevo desafío. “Estoy aquí con perspectiva, pero volviendo. Darme cuenta del apoyo de la gente cuando intento hacer algo ha cambiado mi vida”, aseguró. Y agregó: “¡Esto es tan poderoso para mí!” .

La actriz se refirió, también, a cuáles son sus expectativas con respecto a su participación en el programa, que cumple 31 temporadas en el aire: “ Estoy emocionada de aprender a mover mejor mi cuerpo en este momento. Estoy emocionada de tener apoyo, de estar aquí y de la camaradería que hay ”, dijo. “No puedo creer que esté lista para hacer esto. Estoy muy emocionada”, reiteró.

Blair reveló en una publicación de Instagram, en octubre de 2018, que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que las células del sistema inmunitario atacan al sistema nervioso central.

Tres años más tarde, en 2021, la actriz dio detalles sobre su batalla contra la enfermedad y de cómo cambió su vida en el documental Introducing Selma Blair. Durante varias semanas, Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día. Su sentido del humor también se pudo apreciar en los momentos dramáticos y cotidianos, como su lucha para poder subir una escalera.“Me dijeron que hiciera planes para morir”, revelaba Blair en aquel momento. Y explicaba: “Y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”.

La enfermedad fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse. Sin embargo, en 2020 anunció que estaba en remisión después de someterse a quimioterapia y un trasplante de células madre. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos, por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, escribía en un posteo en donde anunciaba los avances que logró con el tratamiento al cual se sometió.

Ahora, en la entrevista en la que se dieron a conocer los competidores de la edición número 31 del concurso de baile televisado, Blair aseguró: “Estoy muy feliz de hacer cosas que aumentan la resistencia. Estoy tomando con fuerza cada minuto de alegría que me brinda la vida ”.

La actriz reveló que no tenía ninguna experiencia en el baile antes de comenzar a ensayar para la competencia, pero prometió: ”Realmente voy a trabajar lo mejor que pueda. La verdad es que a medida que intento cosas nuevas, me da mucha espasticidad, distonía... Y estoy bien. Este es un proceso en el que lo que tengo que hacer es salir y moverme”.

Su compañero será el bailarín Sasha Farber, y se ha transformado en un pilar fundamental para la actriz. “Me pongo muy nerviosa si pierdo el contacto de mi pareja”, continuó. “Estoy acostumbrada a tener el contrapeso de mi perro o un bastón o en casa, mis habilidades son mucho más fluidas que fuera de casa, así que esto me hace sudar un poco”, confesó. Su inseparable perro, Scout, se encontraba junto a ella durante la entrevista.

Además de Blair participarán de esta edición del programa la actriz de Los ángeles de Charlie Cheryl Ladd; el actor y modelo Jason Lewis; la exconcursante de RuPaul Drag Race, Shangela; Jordin Sparks, ganadora de la sexta temporada de American Idol; la actriz Daniel Durant; el protagonista de Beverly Hills 90210 Trevor Donovan; la cantautora Jessie James Decker; el comediante Wayne Brady; Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger; Teresa Giudice, de Real Housewives of New Jersey; la influencer Charli D’Amelio y su madre Heidi; el meteorólogo Sam Champion; Gabby Windey, una de las coprotagonistas de la temporada 19 de The Bachelorette y Vinny Guadagnino, de Jersey Shore.