Playlist: lo nuevo de Dua Lipa, CA7RIEL, MGMT, Lisandro Aristimuño, y más

Dua Lipa adelanta material de su nuevo disco

Dua Lipa - Future Nostalgia

Suena como: la hermana inglesa de Katy Perry

Ideal para: dejar atrás a un ex

El segundo adelanto del próximo disco de Dua Lipa, que saldrá a principios de 2020, es un pop ampuloso y bailable que linkea hacia algunas de sus máximas influencias, como Gwen Stefani, Madonna y Outkast. "Future Nostalgia", que le da nombra a su nuevo trabajo, la muestra empoderada y decidida frente a un chico lleno de dudas. "Sé que no estás acostumbrado a una mujer alfa", tira la cantante inglesa. "No puedo enseñarle a un hombre a usar sus pantalones".

CA7RIEL - McFly

Suena como: el trap que no escuchaste

Ideal para: poner antes de un Test de Cooper

Dirigido por Orco Videos, el clip de "McFly" pone en loop una mañana de calor y resaca, con CA7RIEL manejando las agujas del tiempo, en alusión a la clásica trilogía de Robert Zemeckis. En medio de esa base oscura de disco-trap, además de la mención al protagonista de Volver al futuro ("Soy como Marty Mc Fly, estoy salvando a mis padres"), Ca7triel le dedica una línea a Sergio Denis.

Lisandro Aristimuño - Levitar

Suena como: folklore del siglo XXI

Ideal para: un viaje a la montaña

Grabado entre Buenos Aires y Mendoza, este nuevo single sigue aportando al pulso ecléctico y experimental del cantor patagónico. Sobre una base de trip-hop, con percusiones de timbres folklóricos y varios planos de arreglos mínimos, entre teclados, percusiones y quenas, "Levitar" es un trance climático pero enérgico, siempre dominado por la fuerza pregnante de la voz de Aristimuño.

Paco Amoroso Feat. Axel Fiks - Todo el día

Suena como: electrónica de guetto

Ideal para: una publicidad de gaseosa

En su nueva canción en solitario, un lapso de electrónica anfetamínica y mutante, Paco Amoroso expone algunas de sus certezas: dice que si no hay marihuana no se levanta, que come caramelos todo el día y que si algún día pasa de moda se suicida. El video, en genial cruce con el nuevo de CA7RIEL -también a cargo de Orco Videos-, lo tiene a Paco en plena resaca intentando mantenerse en pie después de una noche de fiesta.

MGMT - In the Afternoon

Suena como: MGMT de visita en los 80

Ideal para: musicalizar un film de vampiros

La psicodelia trasnochada de MGMT cobra tintes dark en "In the Afternoon", canción que será lanzada junto a la inédita "As You Move Through the World" en un simple de 12" de edición limitada en marzo próximo. Acá, la pomposidad digital retrofuturista del dúo se vuelve mínima y las voces suenan secas y crípticas, en un claro giro hacia la new wave de los años 80.

Viva Elástico - Reo y solitario

Suena como: indie-pop de autor

Ideal para: cualquier plan de sábado

A dos años de No es privado, un disco crudo y decididamente guitarrero, Viva Elástico reaparece en versión luminosa. Coqueteando con el electro-pop, sobre un bit chispeante y un puñado de teclados brillosos, Ale Schuster flamea su romanticismo desesperado, con la elegancia y distinción que lo caracteriza: "Vos sos la sinceridad, lo claro. Sos el horizonte al fin en un día de campo".

Alicia Keys - The Christmas Song

Suena como: gospel pop

Ideal para: armar la mesa navideña

Mientras se espera por el lanzamiento de su nuevo disco titulado A.L.I.C.I.A., a cuatro años de distancia de Here, Alicia Keys rompe el silencio para desearte felices fiestas. Sentada sola al piano, apelando tan solo la fuerza apabullante pero aterciopelada de su voz, Alicia hace su aporte: "Estoy ofreciendo esta frase simple, para niños de 1 a 92 / Aunque se ha dicho muchas veces, de muchas maneras, felices fiestas".