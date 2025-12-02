Dua Lipa realizó 67 covers durante su gira para homenajear a los artistas de cada ciudad
En cada fecha de su gira internacional, la cantante interpretó una canción de un artista del destino en cuestión; reversionó a Los Beatles, Aerosmith, Ariana Grande, Soda Stereo y Miranda!, entre otros
Cuando comenzó a planear su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa decidió salirse un poco del libreto y hacer permanente lo que algunos artistas hacen de manera ocasional. En cada fecha, la cantante sumó a su setlist una canción de un artista del país o la ciudad, a modo de no solo rendirle homenaje a la música local, sino también de conectar con el público de una manera diferente. Cuando se presentó en la Argentina, el 7 y 8 de noviembre, hizo vibrar el estadio de River Plate con sus interpretaciones de “De música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!. Desde que comenzó con su gira internacional, hizo más de 60 covers y aún le faltan dos más en México para completar lo que sin duda fue un ambicioso y exitoso objetivo.
“Fue mi idea. Surgió simplemente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertida que se la propuse a la banda y al equipo: ‘¿Qué divertido sería si cada noche tocáramos una canción diferente?’. Y todos dijeron: ‘Bueno, eso es bastante ambicioso’“, explicó Dua Lipa en diálogo con Variety sobre su decisión de interpretar una canción diferente cada noche y comentó que la selección de las canciones es ”un trabajo en equipo". Aprender la letra es un tema aparte porque los tiempos siempre son apretados. Aunque con algunos tuvo más tiempo para trabajar, a otros debió abordarlos el mismo día del show.
“Normalmente, durante la prueba de sonido, interpretamos la canción de la noche y la de la noche siguiente, incluso si tenemos un invitado. Pero a veces, ya sabés, el tiempo apremia, y lo mejor de todo — y lo que es tan estresante y desquiciado — es que tenemos muy poco tiempo para aprendernos todas estas canciones“, indicó. Sin embargo, sin duda, para ella y su equipo lo más estresante es cantar en un idioma diferente al inglés. “¡Dios mío, mi lista de reproducción estaba en loop! Lo único que hacía era mirar la letra y escuchar una y otra vez, buscando entonaciones y acentos, y cómo intentar perfeccionar las cosas en español, francés, alemán, holandés y checo”, aseguró.
Hasta el momento la intérprete de “Don’t Start Now” hizo 67 covers en el marco del Radical Optimism Tour. Adaptó canciones de AC/DC, Alicia Keys, Aerosmith y Ariana Grande, entre otros artistas, dependiendo del destino que marcaba su calendario. Incluso en algunos de sus shows contó con invitados especiales. Cantó con Gwen Stefani en Los Ángeles, con Lenny Kravitz en Nueva York y con Charlie XCX en Londres. Incluso Ale Sergi reveló que el equipo de la cantante se comunicó con ellos para cantar juntos en River. Si bien la performance no pudo concretarse por un tema de agenda del dúo, la británica cantó su tema “Tu misterioso alguien” y causó furor.
Hasta el momento, Dua Lipa hizo 67 covers y aún le quedan dos más en Ciudad de México, con los que cerrará su gira con broche de oro. A continuación te dejamos la lista de todas los covers que hizo Dua Lipa durante su gira.
- 17 de marzo / Melbourne, Australia: “Highway to Hell” de AC/DC
- 19 de marzo / Melbourne: “Torn” de Natalie Imbruglia
- 20 de marzo / Melbourne: “Can’t Get You Out of My Head” de Kylie Minogue
- 22 de marzo / Melbourne: “Rush” de Troye Sivan, con el artista como invitado
- 23 de marzo / Melbourne: “Riptide” de Vance Joy, con el artista como invitado
- 26 de marzo / Sídney, Australia: “Never Tear Us Apart” de INXS
- 18 de marzo / Sídney: “The Less I Know the Better” de Tame Impala, con Kevin Parker como invitado
- 2 de abril / Auckland, Nueva Zelanda: “Royals” de Lorde
- 4 de abril / Auckland: “Don’t Dream It’s Over” de Crowded House, con Neil Finn como invitado
- 11 de mayo / Madrid, España: “Hero” de Enrique Iglesias
- 12 de mayo / Madrid: “Me Gustas Tú” de Manu Chao
- 15 de mayo / Lyon, Francia: “Derniere Danse” de Indila
- 16 de mayo / Lyon: “Get Lucky” de Daft Punk
- 19 de mayo / Hamburgo, Alemania: “99 Luftballons” de Nena
- 20 de mayo / Hamburgo: “Wind of Change” de Scorpions
- 23 de mayo / Nanterre, Francia:“Moi Lolita” de Alizee
- 23 de mayo / Nanterre: “Be My Baby” de Vanessa Paradis
- 27 de mayo / Praga, República Checa: “Na Ostri Noze” de Ewa Farna
- 28 de mayo / Praga: “Na Ostri Noze” de Ewa Farna, con la artista como invitada
- 31 de mayo / Múnich, Alemania: “Forever Young” de Alphaville
- 1 de junio / Múnich: “Stolen Dance” de Milky Chance
- 3 de junio / Ámsterdam, Países Bajos: “Bloed, zweet en tranen” de Andre Hazes
- 4 de junio / Ámsterdam: “Scared to Be Lonely” de Dua Lipa y Martin Garrix
- 7 de junio / Milán, Italia: “A far l’amore comincia tu” de Raffaella Carrà
- 11 de junio / Amberes, Bélgica: “Sensualite” de Axelle Red
- 12 de junio / Amberes: “Un jour je marierai un ange” de Pierre de Maere, con el artista como invitado
- 13 de junio / Amberes: “Fever” de Angèle con la artista como invitada
- 20 de junio / Londres, Inglaterra: “Virtual Insanity” de Jamiroquai, con Jay Kay como invitado
- 21 de junio / Londres: “360” de Charli XCX, con la artista como invitada
- 24 de junio / Liverpool, Inglaterra: “Valerie” de The Zutons, con Dave McCabe como invitado
- 25 de junio / Liverpool: “Hey Jude” de Los Beatles
- 27 de junio / Dublin, Irlanda: “Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor
- 1 de agosto / Pristina, Kosovo: “Era” de Gjurmët, junto a su padre Dukagjin Lipa
- 1 de septiembre / Toronto, Canadá: “I’m Like a Bird” de Nelly Furtado
- 2 de septiembre / Toronto: “Name of God” de Mustafa the Poet, con el artista como invitado
- 5 de septiembre / Chicago, Estados Unidos: “Ain’t Nobody” de Chaka Khan
- 6 de septiembre / Chicago: “September” de Earth Wind & Fire
- 9 de septiembre / Boston, Estados Unidos: “I Don’t Wanna Miss a Thing” Aerosmith
- 10 de septiembre / Boston: “Bad Girls” de Donna Summer
- 13 de septiembre / Atlanta, Estados Unidos: “Hey Ya” de OutKast
- 14 de septiembre / Atlanta: “No Scrubs” de TLC
- 17 de septiembre / Nueva York, Estados Unidos: “No One” de Alicia Keys
- 18 de septiembre / Nueva York: “One Way or Another” de Blondie
- 20 de septiembre / Nueva York: “Le Freak” de Chic, con Nile Rodgers como invitada
- 21 de septiembre / Nueva York: “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” de Lenny Kravitz, con el artista como invitado
- 26 de septiembre / Miami, Estados Unidos: “Conga” de Gloria Estefan & Miami Sound Machine
- 27 de septiembre / Miami: “One Last Time” de Ariana Grande
- 30 de septiembre / Dallas, Estados Unidos: “Since U Been Gone” de Kelly Clarkson
- 1 de octubre / Dallas: “Beyond” de Leon Bridges, con el artista como invitado
- 4 de octubre / Los Angeles, Estados Unidos: “The Chain” de Fleetwood Mac
- 5 de octubre / Los Angeles: “California Dreamin’” de The Mamas & the Papas
- 7 de octubre / Los Angeles: “All Night Long (All Night)” de Lionel Richie, con el artista como invitado
- 8 de octubre / Los Angeles: “Don’t Speak” de No Doubt, con Gwen Stefani como invitada
- 11 de octubre / San Francisco, Estados Unidos: “Piece of My Heart” de Janis Joplin
- 12 de octubre / San Francisco: Wake Me Up When September Ends” de Green Day, con Billie Joe Armstrong como invitado
- 15 de octubre / Seattle, Estados Unidos: “The Story” de Brandi Carlile, con la artista como invitada
- 16 de octubre / Seattle: “I Will Follow You Into the Dark” de Death Cab for Cutie, con Benjamin Gibbard como invitado
- 7 de noviembre / Buenos Aires, Argentina: “De música ligera” de Soda Stereo
- 8 de noviembre / Buenos Aires: “Tu misterioso alguien” de Miranda!
- 11 de noviembre / Santiago, Chile: “Tu falta de querer” de Mon Laferte
- 12 de noviembre / Santiago: “El duelo” de La Ley
- 15 de noviembre / San Pablo, Brasil: “Magalenha” de Carlinhos Brown, con el artista como invitado
- 22 de noviembre / Río de Janeiro, Brasil: “Margarida perfumada” de Timbalada, con Carlinhos Brown y Caetano Veloso
- 25 de noviembre / Lima, Perú: “Cariñito” de Los hijos del sol, con Mauricio Mesones como invitado
- 28 de noviembre / Bogotá, Colombia: “Antología” de Shakira
- 1 de diciembre / Ciudad de México, México: “Bésame mucho” de Luis Miguel
