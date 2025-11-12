Yami Safdie: del elogio de Dua Lipa y cantar en River a una colaboración con Laura Pausini

Los sueños están para cumplirse. Si bien algunos son más fáciles de realizar que otros, todos demandan esfuerzo, responsabilidad, algunos sacrificios y mucha paciencia. En este momento de su vida, la cantante Yami Safdie vive un sueño. La joven de 28 años, que se dio a conocer a través de videos de las redes sociales, viene de cantar en el estadio de River Plate como telonera de Dua Lipa, ahora prepara una colaboración con Laura Pausini y próximamente lanzará su nuevo álbum, Querida yo.

Safdie canta desde siempre. De pequeña sus padres la llevaron a clases de comedia musical, durante la adolescencia fue al conservatorio y luego se graduó como Licenciada en Artes Escénicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Tuvo un ascenso meteórico en los últimos años. Decidió llevar sus canciones a las redes sociales y se volvió viral en TikTok y YouTube. En 2022 lanzó su primer disco Dije que no me iba a enamorar y al año siguiente Sur. En 2024, año en el que lanzó su EP Modales, llevó su música al mundo con su gira Reinas y reyes.

Yami Safdie fue telonera de Dua Lipa en River (Foto: Instagram @yamisafdie)

“Trabajé como influencer durante mucho tiempo, que era lo que a mí me daba plata para hacer mis canciones, mis videos. Ya no me dedico a eso, me considero más artista que influencer; pero es de donde vengo, no me avergüenza. Siempre mi objetivo fue dedicarme a la música, aparte ya no necesito tanto como antes hacer promociones con marcas. Ahora que tengo la posibilidad de dedicarme cien por ciento a lo que me gusta, lo hago”, sostuvo en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2024. Actualmente, cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram y 5.9 millones en TikTok.

Pero, además de las canciones de su propia autoría, hizo colaboraciones con varios artistas, desde L-Gante y Ángela Torres hasta Milo J, Emanero y Rusherking. Entre sus temas más populares se encuentran “En otra vida”, una colaboración con el artista venezolano Lasso, “Querida Yo”, junto a Camilo, con quien cumplió el sueño de poder trabajar, y su reciente lanzamiento con Emilia Mernes, “+ Te Vale”.

El pasado 9 de octubre la joven se presentó en el Gran Rex con su show Querida yo. Además, fue una de las coaches invitadas a La Voz Argentina (Telefe) y recibió una nominación a los premios Latin Grammy 2025 a mejor canción pop por “Querida Yo”. “La vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Los sueños se cumplen mis reales, confíen en ustedes y no desesperen”, expresó en sus redes sociales al conocer la noticia. Los ganadores se conocerán este jueves 13 de noviembre.

La cantante argentina compartió detalles de su encuentro con Dua Lipa (Foto: Instagram @yamisafdie)

Este fin de semana Safdie tuvo la oportunidad a la que solo unos pocos afortunados pueden acceder: tocar en el estadio Más Monumental. El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre fue telonera del Radical Optimism Tour de Dua Lipa. Además, tuvo la oportunidad de conocerla, sacarse una foto e intercambiar unas palabras con ella. “La humildad y simpleza de Dua Lipa son tan inspiradoras como su excelencia y su talento. Gracias por este regalazo Dua, te amo a vos y a tu gente”, expresó en un posteo que hizo en Instagram.

El emotivo encuentro entre Dua Lipa y Yami Safdie en River

Asimismo, subió un video en el que se pudo ver la charla que mantuvieron en los pasillos del estadio antes de que Dua Lipa comenzara su segundo show. Tras darse un abrazo, la cantante británica le dijo: “Es un placer conocerte. No pude ver tu show pero escuché todo. Tu voz es muy hermosa”. Sin dudas una conversación para atesorar para siempre.

Safdie anunció que lanzará una canción con Laura Pausini (Foto: Instagram @yamisafdie)

En cuanto a lo que se viene para Safdie, además de esperar el resultado de los Latin Grammy, en las últimas horas anunció que lanzará una canción con Laura Pausini. “Es un sueño hacer esta canción junto a Laura Pausini. Juntas por todos aquellos que están lejos de quienes más quieren”, comentó en sus redes. Según dio a entender, la canción se llamaría “Eso y más nos une”. Para cerrar el año, el 27 de noviembre estrena su nuevo disco, Querida Yo.