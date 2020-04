Metallica publicó un disco con versiones grabadas en vivo en sus presentaciones en Argentina Crédito: Gentileza DF Entertainment

Bob Dylan - I Contain Multitudes

Suena como: una fábula para la pantalla grande

Ideal para: escuchar en repeat

La segunda canción sorpresa de Bob Dylan en solo tres semanas alimenta aún más la idea de un nuevo álbum en camino, el primero de canciones originales desde Tempest , de 2012. Titulado como uno de los versos más populares del poeta Walt Whitman, "I Contain Multitudes" (en apariencia, una pieza mucho menos ambiciosa que la extensa "Murder Most Foul", lanzada semanas atrás), resulta un ingenioso relato personal capaz de conformar un nido de hipervínculos hacia diferentes vectores de la cultura popular. Como una balada cálida de arreglos mínimos, entre una guitarra estilo arpa, un violonchelo y una guitarra slide, Dylan describe con su característico sentido del humor su anatomía íntima, delineando un universo vibrante lleno de nombres propios, que va desde Edgar Allan Poe ("tengo un corazón delator / como el Sr. Poe, tengo esqueletos en la pared de personas que conocés"), Indiana Jones y David Bowie, hasta William Blake y The Rolling Stones.

Metallica - Metallica Live Compilation Streaming Now: Live In Argentina (1993 - 2017)

Suena como: un regalo tu ídolo

Ideal para: poguear en casa

Este 18 de abril, día en que iba a dar su concierto en el Campo Argentino de Polo en el marco de su WorldWired Tour 2020 suspendido por la pandemia (y reprogramado para el 4 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro), Metallica publica un álbum en vivo exclusivo para sus fanáticos argentinos. "En lugar de quedarnos en casa sintiéndonos abrumados por no poder pasar la noche con todos ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revivir todo lo bueno de nuestras visitas anteriores", escribió la banda en un comunicado. El disco compila 18 grabaciones de consola de sus shows en Argentina de 1993 y 1999, así como también algunas pistas remezcladas de 2010, 2014 y 2017.

Mon Laferte - Biutiful

Suena como: un lapso de liberación

Ideal para: trabajar la actitud

Después dedicarle buena parte de su carrera al bolero y la canción latina con destino pop, Mon Laferte vuelve al rock como si se tratara de un encuentro con un viejo amor. "Biutiful", el segundo simple después de cerrar la etapa del disco Norma (el primero fue "Plata ta tá", junto a Guaynaa) está dominado por guitarras y la voz electrizante de Laferte, que parece estar animando a su amor propio en tiempos de confinamiento e incertidumbre. "A la canción la grabé poco antes de que ocurriera toda esta locura, creo que es un poco premonitoria", contó ella a través de un comunicado. "La idea principal es que una puede sentirse bien de cualquier manera, la belleza es una cosa de actitud."

Fiona Apple - Fetch The Bolt Cutters

Suena como: un Lego digital

Ideal para: redescubrir la obra de Apple

El primer álbum de Fiona Apple en ocho años parece justificar cada segundo de esa larga espera. Fetch The Bolt Cutters , su quinto disco de estudio, sucesor de The Idler Wheel... de 2012, resulta un álbum intimista pero sumamente expansivo y dinámico, lleno de vitalidad e ideas. Grabado gran parte en su home studio de Venice Beach (el resto en Sonic Ranch, de Texas), Apple domina la escena con su voz de registro medio, mientras la música muta de modo intempestivo, entre pianos disonantes, percusiones cruzadas, sampleos de ruidos domésticos, ladridos de su perro y voces desgarradas al estilo Yoko Ono. Sobre todo ese universo lúdico y experimental, la cantante neoyorquina sigue desplegando su habitual mirada filosa, disparando contra la cultura del abuso o los depredadores de siempre que pululan libres allá afuera.

Indios - Todas las flores de enero

Suena como: folk crepuscular

Ideal para: un fogón romántico

"Todos los actos de amor son eternos / detrás de cada beso hay una canción", canta Joaquín Vítola con su voz aflautada en una de las líneas principales de "Todas las flores de enero", el primer simple de Indios tras la edición de su disco Besos en la espalda , del año pasado. Se trata de una balada folky de clima crepuscular y cierta aura spinetteana, sostenida tan solo por un par de guitarras electroacústicas y teclados de apoyo, como una misiva romántica, breve y sensible.

Aterciopelados - Los 90

Suena como: un viaje en el tiempo

Ideal para: una rutina de ejercicio doméstico

La nueva canción de Aterciopelados resulta un viaje directo hacia la década en la que el grupo liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago irrumpió como uno de los nuevos valores del rock del continente. "La música retumba, la cabeza me zumba. La matanza me perturba, la decencia se derrumba. Nos dejaron en la inmunda los sicarios del ultratumba. Ondas explosivas, ciudad de adrenalina porque nos sabías si mañana vivo amanecerías", canta Echeverri sobre una base de electro-rock bailable, entre guitarras eléctricas y sintetizadores análogos que remiten al sonido bogotano de finales del siglo XX. Se trata de la primera canción nueva del grupo, tras el lanzamiento de Claroscura , su último disco editado en 2018.

Dakillah - Amor por amor

Suena como: reggaetón pop

Ideal para: una fiesta por Zoom

"¿Cuál es el problema si nos amamos? Si en público tomo tu mano / Si delante de un niño digo que te amo / Y nota que eres igualita a mí", canta Dakillah con su voz levemente procesada sobre una base de reggaetón adherente y pegadiza en esta canción que habla de un amor entre mujeres. El track, sucesor de "Estamos arriba" que compartió junto a Hadrian y Ochentay7, viene acompañado por un video, dirigido por Joel Beraldi, donde Dakillah y su crew bailan y se sumergen en aguas cristalizas en algún destino paradisíaco del continente.