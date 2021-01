Premios Grammy, después de idas y vueltas, se entregarán el 14 de marzo

Beyoncé, la más nominada a los Grammy, deberá esperar hasta marzo para saber cuántos premios se lleva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 15:38

La gala de la 63ra. edición de los Premios Grammy, que iba a celebrarse el 31 de enero pero que ayer se postergó debido a la grave situación que atraviesa la ciudad de Los Ángeles a causa de la pandemia de coronavirus, se realizará el próximo 14 de marzo, según confirmó la organización en su página oficial.

La idea de los organizadores es plantear un evento televisivo reducido y sin público, por la cadena CBS y con Trevor Noah como presentador. Habrá conexiones en directo tanto desde algún punto de Los Ángeles como desde otras ciudades de Estados Unidos y una presencia muy limitada de artistas sobre el escenario para actuar y para anunciar los ganadores.

En la entrega de los galardones concursarán los álbumes y canciones publicados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. La pole position para la carrera por las estatuillas está absolutamente dominada por voces femeninas. Beyoncé se impuso con nueve nominaciones, seguida de Taylor Swift, Roddy Ricch y Dua Lipa, con seis cada una. Brittany Howard, de la banda Alabama Shakes, lanzó su debut discográfico solista y acopió cinco nominaciones. El listado completo de los nominados lo dio a conocer la Academia de la Grabación de los Estados Unidos a fines de noviembre.

The Weeknd, el músico que acusó a los organizadores de corruptos Crédito: MTV via Ap

Por fuera del escenario de la pandemia esta edición de los Grammy, el premio más importante de la música, no escapó a las habituales polémicas. The Weeknd no recibió ninguna nominación para los premios Grammy 2021 y el músico no se mostró conforme con el resultado. El cantante canadiense criticó fuertemente a la Academia de la Grabación, a la que calificó de "corrupta". "Los Grammy siguen corruptos. Están en deuda conmigo, con mis fans y con la transparencia en la industria", lanzó en su cuenta de Twitter, notablemente molesto el artista, quien fue uno de los elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y llegó a la cima de la lista Hot 100 de Billboard con dos de sus canciones ("Blinding Lights'' y "Heartless'').

Pero The Weeknd no fue el único que quedó afuera de las nominaciones. Luke Combs, quien fue toda una revolución en el mundo del streaming y dominó las listas de popularidad del country, y Morgan Wallen, quien fue una de las figuras de ese mismo estilo musical en 2020, tampoco fueron considerados.

Por el contrario, Justin Bieber recibió cuatro nominaciones. A pesar de eso, el cantante criticó la decisión de los Grammy por encasillar su música en pop, cuando su último disco Changes tiene un giro al R&B. "Me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue y es un álbum de R&B. No está siendo reconocido como tal, lo cual me parece muy raro'', escribió en su cuenta de Instagram, tras conocerse la lista de nominados.

En medio del entorno pandémico y de artistas que expresaron sus críticas, el 14 de marzo se conocerán los ganadores de los Grammy.

Conforme a los criterios de Más información